2.5次元歌い手グループ「めておら - Meteorites -」が16日、3月22、23日に神奈川・Kアリーナ横浜でワンマンライブ「Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-」を開催することを発表した。この日のYouTube公式チャンネルの生配信中に、チャンネル登録者数が100万人を突破。そのお祝いとして、ライブ開催の発表を行った。

昨年8月に2.5次元歌い手グループ史上最速で日本武道館での1stワンマンライブ「FIRST 1MPACT」を実現して以来、約7カ月ぶりのワンマンライブ。今回のコンセプトは「夢を終えた6人が、時代を創る王となる」として、公演名には今後公開予定の新曲「KING SO DIRTY」で描かれる世界観ともリンクして、反逆の王たちが自らの王国（KINGDOM）を築き上げていくという強い意志を込めたという。

心音は、同曲について「これからオレたちの王国を作っていくぜ！っていうストーリーになっている。このMV（ミュージックビデオ）を見てからライブに来てくれたら、その意味が分かって、本当に楽しんでもらえると思う」と胸を張る。メルト・ダ・テンシは「去年は自分たちの武道館や、先輩すとぷりさんのライブにゲスト出演させていただいて経験を積めたので、今度も成長した新たな自分たちを見せたい」。

グループにとっては、新たなフェーズに入っていく。明雷らいとは「結成当初からの目標だった日本武道館ワンマンライブ、そしてYouTube公式チャンネル登録者数100万人突破を達成して、ここからの第2章は、ドーム規模のステージに自分たちだけで立つということを掲げました。Kアリーナは、その一歩目だと思うので、みんなに見届けにきてもらいたい」と呼び掛けた。

また、この日から公式ファンクラブ「Stella Nova」でのチケットの最速先行受付（抽選）もスタート。飛躍の春へ向けて、ここから6人が準備を始めていく。