藤本美貴、家族旅行でセドナへ 夫・庄司智春との日の出バックの2ショット公開「御利益ありそう」「神々しい」
【モデルプレス＝2026/01/17】タレントの藤本美貴が1月17日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春との2ショットとともに、アメリカ・セドナへの家族旅行の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気タレント夫婦「御利益ありそう」セドナ家族旅行で神々しい2ショット
藤本は「家族旅行でSedonaに行ってきました」と報告。「せっかくセドナに行けるなら 初日の出をセドナでどうしても見たいと思って お正月旅行はセドナに」と旅の目的を明かし、「お正月は雨だったけど…笑 2日無事に初日の出見られました」とセドナの日の出を背景にした庄司との2ショットを投稿した。
この投稿に、ファンからは「御利益ありそうな写真」「セドナに家族旅行なんて憧れる」「神々しい風景」「仲良し夫婦」「ますますパワーアップしそう」「絶対に良い年になるね」といった声が上がっている。
藤本は、2009年に庄司と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
