「今日好き」相塲星音、ブルーブラックヘア復活にファン絶賛「透明感すごい」「美人度増し増し」
【モデルプレス＝2026/01/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音が1月16日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪色を披露した。
【写真】「今日好き」美人JK「ツヤツヤですごい」透明感溢れる新ヘア
相塲は「ブルーブラック復活」とコメントし、ブルーブラックにチェンジしたストレートのロングヘアを披露。「安定の艶々な仕上がり…！！」と感想を綴った。
この投稿に、ファンからは「すごく似合ってる」「透明感すごい」「髪の毛すごく綺麗」「髪の毛ツヤツヤですごい」「復活嬉しい」「美人度増し増し」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔とカップル成立した。（modelpress編集部）
◆相塲星音、イメージチェンジした髪色公開
◆相塲星音の投稿に反響
