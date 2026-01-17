「砂林開」はなんて読む？ひらがな7文字の富山県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「砂林開」はなんて読む？

「砂林開」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、富山県にある7文字の地名です。

いったい、「砂林開」はなんと読むのでしょうか。

果たして、正解は？

正解は、「すなばやしびらき」でした！

砂林開は、富山県中新川郡上市町にある地名。

中新川郡上市町の「大岩山日石寺」は、真言宗の寺院で、6m級の大きな仏像や、断崖に刻まれた佛像が立ち並んでいるのが特徴です。

特に、「阿覚窟（あがくつ）」は、巨岩をくり抜いたなかに、弘法大師が疫病退散の姿の秘剣大師の石像を祀っていて、病や厄を除ける利益があるのだとか。

《参考文献》

・『地名辞典』
・『真言蜜宗大本山 大岩山日石寺』

ライター Ray WEB編集部