「砂林開」はなんて読む？ひらがな7文字の富山県の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「砂林開」はなんて読む？
「砂林開」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、富山県にある7文字の地名です。
いったい、「砂林開」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「すなばやしびらき」でした！
砂林開は、富山県中新川郡上市町にある地名。
中新川郡上市町の「大岩山日石寺」は、真言宗の寺院で、6m級の大きな仏像や、断崖に刻まれた佛像が立ち並んでいるのが特徴です。
特に、「阿覚窟（あがくつ）」は、巨岩をくり抜いたなかに、弘法大師が疫病退散の姿の秘剣大師の石像を祀っていて、病や厄を除ける利益があるのだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典』
・『真言蜜宗大本山 大岩山日石寺』
