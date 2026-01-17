高市早苗首相が、来日していたイタリアのジョルジャ・メローニ首相とのショットを公開し、話題となっている。

高市首相は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「イタリアのジョルジャ・メローニ首相を東京にお迎えし、首脳会談を行いました」と記し、メローニ首相のスマートフォンで笑顔で自撮りするショットや、見送りの際にメローニ首相と強くハグする写真など複数枚を投稿。

「今回の会談では、お互いを『ジョルジャ』『サナエ』とファーストネームで呼び合うなど個人的関係を深め、安全保障、経済、重要鉱物のサプライチェーン強靱化を含む経済安全保障、宇宙、科学技術等の分野における二国間協力や、インド太平洋、ウクライナ等の国際情勢について意見交換し、更に連携していくことを確認しました」と記述。

「イタリアは、大阪・関西万博で金賞を受賞した素晴らしいパビリオンが記憶に新しいところですが、２０２７年に横浜で開催されるＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯへの参加も表明して下さっています。これを歓迎し、私からジョルジャへ、ジョルジャのお嬢さんが好まれているというトゥンクトゥンクとサンリオのコラボグッズをお渡ししました。また、お洒落なジョルジャへのギフトとして江戸切子のピアス、そしてお嬢さん用にサンリオのグラスもお贈りしました」と、プレゼントを紹介。

「昼食会では、昨日に誕生日を迎えられたジョルジャにサプライズでケーキをお出しし、イタリア語でハッピーバースデーの歌を歌ってお祝いしました。今回ジョルジャは、誕生日を日本で過ごすことを希望されたと伺っており、大変嬉しく思います」とつづった。

また、首相官邸のインスタには、車に乗ったメローニ首相を腰をかがめて見送る高市首相のショットもアップされた。

これらの投稿には、「２人の笑顔を見たら元気出ます」「外交、最高すぎます」「最高です！」「素敵すぎるツーショット」「外交をみてワクワクしてる」「総理最高です」「素晴らしい」「素敵なショットありがとうございます」「いい笑顔」などのコメントが寄せられた。