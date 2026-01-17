バング & オルフセン100周年記念モデルの第一弾｜Beolab 90 Titan Edition
2026年をもってブランド創立100周年となる、ラグジュアリーオーディオブランドのBang & Olufsen（バング & オルフセン）はこれを記念し、Beolab 90（ベオラブ 90）を「Beolab 90 Titan Edition」（タイタン エディション）として再解釈した100周年記念の特別なモデルを世界限定10台で発売する。
【画像】Bang & Olufsenの100周年を記念して登場した「Beolab 90」の特別なエディション（写真4点）
今回のベースとなった「Beolab 90」は、ブランド史上最も野心的な音響の傑作と言えるモデル。今もなおBang & Olufsenの音響技術の頂点であり、特注の工業的職人技と先進的なDSP・ビームフォーミング技術を融合したフラッグシップスピーカーである本モデルは、タワー型キャビネットに18個のオーダーメイドのスピーカードライバーが収められている。
独自の帯域調整と処理能力によって、他には類をみないヘッドルームと制御性能を実現している本モデルは、その個性的で芸術的な見た目だけでなく、しっかりと最上級の音を愉しむことができる上質なスピーカーなのだ。
加えて本記念モデルは、ブランドのカスタマイズサービス「Atelier Bespoke」（アトリエ ビスポーク）を通じて構想されたもの。オーダーメイドによって隅々までこだわり抜かれたディティールは、言うまでもなく美しい。
なお、Beolab 90を独自に解釈した本シリーズは今後4モデルで展開され、Bang & Olufsenの100年にわたる伝統を称える厳選された全5コレクションモデルとして完結する予定である。
サイズ：73.5 x 125.3 x 74.7 cm （幅 x 高さ x 奥行き）
重量：137kg/ユニット
価格：63,490,000円（税込）
パワーアンプ Beolab 90 専用設計：
Bang & Olufsen ICEpower 300 ワット（ ツイーター） x 7
Bang & Olufsen ICEpower 300 ワット（ ミッドレンジ） x 7
Heliox AM1000-1 1000 ワット（ ウーファー） x 4
スピーカー・ドライバー：
1インチ Scan-Speak Illuminator ツイーター x 7
4.5インチ Scan-Speak Illuminator ミッドレンジ x 7
10インチ Scan-Speak Discovery ウーファー x 3
13インチ Scan-Speak Revelator ウーファー x 1
最大音圧レベル @1m ：
126 dB SPL（ ペア）
低音再生能力 @1m：
123 dB SPL（ ペア）
デジタル信号プロセッサ：
アナログ・デバイセズ ADSP-21489 - 450MHz x 1 、 192kHz固定サンプリングレート
周波数範囲 ：
12 Hz未満~ 43,000 Hz超
特徴：
· Active Room Compensation · Beam Width Control · Beam Direction Control（5方向）
· サーマルプロテクション · 適応型低音リニアライゼーション
【画像】Bang & Olufsenの100周年を記念して登場した「Beolab 90」の特別なエディション（写真4点）
独自の帯域調整と処理能力によって、他には類をみないヘッドルームと制御性能を実現している本モデルは、その個性的で芸術的な見た目だけでなく、しっかりと最上級の音を愉しむことができる上質なスピーカーなのだ。
加えて本記念モデルは、ブランドのカスタマイズサービス「Atelier Bespoke」（アトリエ ビスポーク）を通じて構想されたもの。オーダーメイドによって隅々までこだわり抜かれたディティールは、言うまでもなく美しい。
なお、Beolab 90を独自に解釈した本シリーズは今後4モデルで展開され、Bang & Olufsenの100年にわたる伝統を称える厳選された全5コレクションモデルとして完結する予定である。
Beolab 90 Titan Edition
製品概要
サイズ：73.5 x 125.3 x 74.7 cm （幅 x 高さ x 奥行き）
重量：137kg/ユニット
価格：63,490,000円（税込）
パワーアンプ Beolab 90 専用設計：
Bang & Olufsen ICEpower 300 ワット（ ツイーター） x 7
Bang & Olufsen ICEpower 300 ワット（ ミッドレンジ） x 7
Heliox AM1000-1 1000 ワット（ ウーファー） x 4
スピーカー・ドライバー：
1インチ Scan-Speak Illuminator ツイーター x 7
4.5インチ Scan-Speak Illuminator ミッドレンジ x 7
10インチ Scan-Speak Discovery ウーファー x 3
13インチ Scan-Speak Revelator ウーファー x 1
最大音圧レベル @1m ：
126 dB SPL（ ペア）
低音再生能力 @1m：
123 dB SPL（ ペア）
デジタル信号プロセッサ：
アナログ・デバイセズ ADSP-21489 - 450MHz x 1 、 192kHz固定サンプリングレート
周波数範囲 ：
12 Hz未満~ 43,000 Hz超
特徴：
· Active Room Compensation · Beam Width Control · Beam Direction Control（5方向）
· サーマルプロテクション · 適応型低音リニアライゼーション