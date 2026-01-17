ダウン症のある娘は専門的テストに合格しないと調理クラスで実習できない。絶望していた私を救ってくれた人

2008年、待望の第一子を出産直後に、ダウン症と知らされ、受け入れることができず自死すら考えたというフリーアナウンサーの長谷部真奈見さん。「大好きで大事で大切な娘のことを、出産当時なかなか受け入れられなかった自分を、娘に許してもらいたい」――自分自身を見つめ直し、障がいのある子どもを持つ母の思いを赤裸々に語る本連載『私が「母」になるまで』は掲載以来話題を集めている。

2024年からハワイに移住し、娘さんは公立高校に通うようになり、2025年からは通常クラスで学んでいる。「ハワイ留学」と聞くとキラキラしたイメージがあるが、長谷部さんは人にも打ち明けられない悩みを抱えていた。

「2025年に通常クラスに移り、選択科目では、パティシエになりたいという娘の希望に合わせて、調理クラスを選びました。でも、そこからが地獄だったのです。衛生と安全管理の専門的なテストが膨大にあり、娘が前に進めない状況が生まれてしまったのです。チャレンジすることが好きな娘とともに考え選んだ留学でしたが、親のエゴだったのかも、娘に無理をさせているのでは、と自問自答を繰り返す日々が続きました」と長谷部さんは前編で、そのときの経緯を綴ってくれた。

後編では、その状況で希望の光となった「出会い」と、現状の娘さんと長谷部さんの様子をお伝えする。

副校長からの電話に思わず号泣

娘が、調理クラスのテストで出題される内容はかなり専門的です。

「食品が腐敗する条件をすべて書きなさい」

「消火器の主な3種類と、それぞれの用途は何ですか？」

「火傷の3つの程度（種類）と、それぞれの処置方法を書きなさい」

「集団食中毒が成立する要件について説明しなさい」

私もかなり調べなければ答えられない問題ばかりでした。もちろん、食品経営や調理師テストでは、衛生や安全性に関する問題は必須だと思いますが、調理クラスでそこまで専門性が必要なのか疑問を感じました。

そして、アメリカでは、こうした知識がなければ、飲食店での仕事はできないのだろうか？ こういうテストに合格できなければ、娘の将来の夢は本当に叶わないの？」という疑問が浮かんだのです。実際にハワイで飲食店を経営している知り合いや、飲食店で働いている友だちに聞いてみることにしました。

娘が実際に受けているテスト内容を伝えてみたところ、みんな、驚いていました。管理責任者になるには資格や試験が必要ですが、現場で働く多くの人が、そこまで高度な知識を求められているわけではないというのです。それを聞いて私はホッとし、少しだけ救われたような気持ちになりました。

そんなふうに憤っていたころ、副校長から、別件で連絡がありました。内容は、18歳になると、学校や病院などで親が子どもの代わりに同意書へ署名できなくなること、そのためにガーディアンシップ（後見人制度）の準備が必要になるという説明でした。

電話の最後に、「他に、何か今、困っていることはない？」と聞かれ、とっさに「No, everything is fine so far. I appreciate your support. (今のところ、何もありません。サポートに感謝しています)」と、答えてしまいました。ですが、次の瞬間、自分でも驚くほど、これまで押し込めて我慢していた感情が、一気に溢れ出し、電話口で号泣してしまったのです。

娘とともに、週末になると調理のテスト勉強に大半の時間を費やしていること、ようやく毎週1枚ずつテストを受けて、やっと1つのテストの終わりが見え始めた矢先に、「学校でもう一度、テストを受け直す必要がある」と言われたことを電話で伝えました。

挙げ句の果てには、「副校長は、消火器に3つの種類があること、それぞれの用途を言えますか？ 火傷の3段階と、その治療方法を説明できますか？」などと、大人げなく八つ当たりともいえる言葉まで発していました。

そんな私にもやさしい副校長は、私の気持ちに丁寧に寄り添ってくださり、「そんなに頑張っていたなんて……、知らなくてごめんなさい。今日、こうして電話で話せてよかった」と、「調理の先生ともう一度話してみる」とも言ってくださいました。

……ですが、やはり結果は変わりませんでした。

私の怒りと娘の姿勢の違い

これで、もう誰にも甘えられない、腹を括ってやるしかない、と悟った私は、娘にも今まで家で受けていたテストは「練習」であり、一通り受け終わったら、学校でもう一度、はじめからテストを受けなければならなくなったことを伝えました。

すると娘は困った顔で、「え〜？ またやるの〜？」と言いながらも、「……わかったよ」と、すべてを悟ったように、静かに机に向かったのです。

私は心の中で叫びました。

「なんで、そんなに簡単に受け入れられるの？ 一体、人生何周目なの？ 私の方が、全然受け入れられていないよ……（泣）」

動揺が抑えられない私の横で、いつもと変わらぬ様子でテキストを開く娘に励まされるように、私も隣に座りました。

こうして、秋休み中も追試のための勉強を家でがんばることになりました。勉強といっても娘の場合、2つの関門があります。母国語ではない英語という語学の壁、しかも、食品衛生という専門分野なので知らない専門用語が頻繁に出てきます。大人の私でもその内容は難しく、暗記も大変です。

日本語に訳しても、ダウン症候群のある娘にはすぐに理解できないことも多く、一問を解くにも相当な時間がかかります。

例えば、こんな感じです。

私「病原体が増殖する6つの条件の頭文字を取ってFATOMというんだね。MはMoisture＝湿度、AはAcidity＝酸度のことだね」

娘「湿度って？」「サンって、太陽？？」

私「湿度というのはね……サンは日本語の酸のことだよ……意味を調べてみようか」

日本語に訳して伝えるので余計に時間がかかります。こんなことを言ったら母親失格かもしれませんが、娘よりも私の方が、心が折れそうになる日々でした。

ハワイ留学自体を自問自答するように……

わからない単語をひとつひとつノートに書き写し、必死に覚えようとしている娘の姿を見るたびに胸が締め付けられるようでした。

いっそのこと、「もうがんばらなくてよいよ」と言ってあげたい……。

なんなら、娘の方から「もうやりたくない。やめたい」と、言ってくれたら、どんなに楽だろうか……私が、この苦しさから解放されるのに……。

過去のさまざまな選択が娘にとってよかったことだったのか……。

常に娘の声を聞き選択してきたつもりだったが、結局は私自身のエゴだったのではないか……。

今までの楽しかった想い出すら、間違っていたように感じてしまうこともありました。でも、娘はがんばろうとしている。それなのにこんな感情を抱いてしまうことこそが、ダメな母親なのではないか……。

娘のハワイ留学を決心した際、「日本の学校でもいいんじゃない!?」といった声をたくさんいただきました。確かに、日本でも障がいのある方の学習はできます。日本での学習の選択も考えたのですが、日本の場合、中学卒業とともに義務教育が終了し、娘のように障がいのある生徒は特別支援学校の高等部へ進み、3年後には卒業とともに就労（就職か社会福祉施設等へ入所）する方が多いようです。娘の進路を考えた際、18歳で就労というのは、あまりにも早すぎるのではないか……。通常よりゆっくり成長する娘だからこそ、もう少しゆっくり学べる教育の機会を与えてあげることはできないだろうか……とずっと考えてきました。

そんなとき、アメリカでは高校までが義務教育であり、障がいがあってもなくても地域の通常の学校に通え、さらに21歳（正確には22歳になる前日）まで適切な教育を無償で受けられる法律まであることがわかりました。そして、希望があればカレッジへの進学という道まで選択できるケースもある……。留学するにあたっては、夫とともに娘とも時間をかけて話し合いました。

そのとき常にあったのは、学校が好きで、新しいことにもチャレンジする娘の姿でした。中学2年のときに、ハワイに短期留学したときも親の心配をよそに終始笑顔だった娘……。娘の可能性や楽しい日々が広がるのなら、と決めた留学だったのです。

『Eggs’n Things』が教えてくれたこと

どうにもならない状況になっていたころに、知り合いを通じて、娘にとって願ってもない機会が訪れました。

なんと、日本でも大人気の、ハワイを代表するレストラン『Eggs’n Things（エッグスンシングス）』で秋休みの特別な職場体験をさせていただけることになったのです。

娘も私も大好きなお店。日本から家族や友人が来るたびに訪れてきた特別な場所です。本当に夢のような機会でしたが、果たして娘はちゃんと出来るだろうか？ もしお店に迷惑をおかけするようなことがあったらどうしよう……、不安は尽きず、当日は私まで緊張しながら娘と一緒に向かいました。

そんな私たちを迎えてくれたのは、「アロ〜ハ！ ウェルカム！」と、満面の笑みで声をかけてくださる、温かいスタッフのみなさんでした。

娘はスタッフの方に寄り添っていただきながら、テーブルへのご案内、注文取り、ドリンク運び、厨房では、お店の象徴とも言えるオリジナルのパンケーキまで体験させていただきました。材料を混ぜるところから焼き方まで、懇切丁寧に教えてくださり、お店の方々の優しさに胸が熱くなりました。どうしてこんなにもやさしいのだろう。

出来上がったパンケーキは、本当に美味しく、記憶に残るパンケーキになりました。この体験を経て、改めて娘は言いました。

「やっぱりパティシエになりたい。調理のテストも、まぁ、がんばるよ！」

正直に言うと、娘が「がんばる」と言えば言うほど、私は「もう十分がんばっているんだから、これ以上がんばらなくていいよ」とそう言ってあげたくなります。でも、今はその言葉を飲み込んでいます。なぜなら、何が娘のためになるのか、何が自分にとって大切なのかを、すでに娘自身が考え、選択し始めているのだと、そう思えるようになったからです。

先日、祝日で学校がお休みの日に、ランチを兼ねて、お世話になったエッグスンシングスを訪れ、オーナーの縄野由夏さんに、職場体験のお礼を伝えました。

「よかったら、期間限定のパンケーキを一緒に食べませんか？」

そう言って由夏さんが勧めてくださったのは、『マカデミアナッツ・ウベ（紫色の芋）パンケーキ』でした。

想像以上に紫色の美しいパンケーキがテーブルに運ばれてきくると、「わあ〜！ すごい！」と目を輝かせる娘。由夏さんは「実は、このパンケーキ、アルツハイマー・アソシエーション・ハワイを応援するためにスタッフみんなで考えた企画メニューなんです。注文ごとに5ドルが寄付される仕組みなんですよ」と教えてくださいました。

エッグスンシングスでは、難病の子どもたちや、血液ドナー支援など「企業は社会に恩返しをするもの」という理念のもと、継続して多くの社会貢献活動を行っているそうです。

その想いは、従業員のみなさんにも「アロハ・スピリッツ（アロハの精神）」として深く根付いているように感じました。

「アロハ」と言えば、挨拶の言葉として知られているハワイ語ですが、実は調べてみると、とても奥深く、思いやりや調和、謙虚さといったハワイの人々が大切にしている生き方そのもので、相手に対する優しさ、思いやりの精神を表すそうです。

「Be Generous（寛大であれ）。料理だけでなく、サービスも大盤振る舞いしよう！ とスタッフには常に伝えています。だから社会貢献のキャンペーンも、自然とみんなが盛り上げてくれるんです」

そう話す由夏さんご自身も、社会貢献やアロハ・スピリッツを「ライフ・ミッション（使命）」としているそうで、こんな話をしてくださいました。

「小中時代をアメリカのデトロイトで過ごしたのですが、小学4年生のとき、クラスでイベントに出展することになって、調理場が必要になったんです。普通の教室にはキッチンはないけれど、スペシャルニーズ（特別支援）のクラスにはキッチンが併設されていたので、それを使わせてもらえないかと担当の先生に聞いたところ、「スペシャルニーズの生徒も一緒に活動をするなら使ってもよいよ」と許諾を得て、一緒に活動することになったんです。そのとき、日本人の私にも、スペシャルニーズの生徒たちは『きれいな黒い髪の毛だね』とよく話しかけてくれたりして、私自身、救われ、励まされたこともたくさんありました」

お話を聞いているうちに、私の頭の中で、娘が学校の調理クラスで他の生徒たちと一緒に懸命に学ぼうとしている姿とが重なりました。

そして、由夏さんの学生時代の温かい記憶が、今回娘が体験させていただけたような活動に繋がっていたのだと知り、思わず涙が溢れそうになりました。由夏さんのお店がハワイで愛され続けているのには、こういった理由があったのだと、私は納得しました。

私の心配以上に、娘は強く成長していた

秋休みが明けて迎えた私の誕生日。娘からのプレゼントは、なんと焼きたてのパンケーキでした。

「ママ、culinary（調理のクラス）は楽しいよ。まあ、テストは嫌だけど、大丈夫」

まるで私の気持ちを全部わかっていたかのような娘の言葉とともに、娘が焼いてくれたパンケーキを一口食べた瞬間、やさしい甘さと柔らかさに、私の心までふわっと軽くなりました。

「テストが大変すぎて、勉強がつらすぎて、娘が料理を嫌いになってしまうのではないか」と、心配していた私の気持ちを、娘の強さと思いやりの気持ちが溶かしてくれたような出来事でした。

娘に調理の楽しさを経験させてくださった、『Eggs’n Things』のみなさんと、そのアロハ・スピリッツ、そしてこのご縁を繋いでくださった友人ご夫婦には感謝してもしきれません。

これまで、あらゆる意味で免除されてきていた娘の「テスト人生」の幕開けは、想像以上に厳しいものでした。ですが、最初は“地獄”だった週末も、テストの回数を重ねるごとに、徐々にその大変さに慣れていき、少しずつですが、娘の中で「学ぶ楽しさ」を感じる余裕も生まれてきています。

娘は今も、テストに挑み続けています。結果がどうなるかは、正直、まだわかりません。そんな娘の姿を見ながら私は、「できるかどうか」よりも 「諦めずに向き合い続けること」の方が、ずっと大切なのかもしれないと、気づかされました。

私自身、この経験を通して「娘を守ること」と「娘を信じて任せること」との間で親として、何度も揺れ動きながらも、前に進んでいます。

ハワイは、確かに美しく、穏やかで、楽園のような場所です。 けれど、ここでの暮らしは、決して“天国”ばかりではありません。それでもこの地で、娘と一緒に、悩み、泣き、立ち止まりながら進む日々は、 私にとって、かけがえのない学びの時間なのだと、今はそう思っています。

