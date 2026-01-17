全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。

私が注目している山形の酒井製麺所が発売している「乾麺」のお土産ラーメンシリーズの新商品で、青森県の名店「ひらこ屋」が登場！

「ひらこ屋」は「津軽煮干しラーメン」の名店。津軽煮干しラーメンは地元では歴史あるご当地ラーメンで、「ひらこ屋」はその中でも勢いのある人気店。かつての津軽では煮干しではなく「焼き干し」がよく使われていて、江戸時代から食べられていた「津軽そば」のダシとして使われていた。その応用で中華麺で提供されたのが「津軽煮干しラーメン」の始まりとされる。

東京駅の「東京ラーメンストリート」にも出店していて、東京でも人気のお店だ。

乾麺をたっぷりのお湯で茹で、液体スープをお湯で割って盛り付ける。私はチャーシュー、メンマ、ネギをトッピングした。

あっさりとした清湯スープだが、煮干しの旨味がしっかりと感じられ、素晴らしい仕上がり。ここに合わせるのが北海道産の小麦を使用したしなやかな乾麺。これがまた素晴らしい。

カツオやサバの節系も合わせて旨味をブーストさせており、とてもあと引く一杯だ。

まだまだ寒く、おうちでもラーメンが恋しくなる季節。

ぜひストックして、お試しいただきたい。

ひらこ屋 津軽煮干(あっさり)6食

(執筆者: 井手隊長)