クーペやファストバックに「勝機」？

BMWは新型『4シリーズ』の開発を進めている。スタイルとダイナミック性能を重視したキャラクターで、高性能モデル『M4』も登場する可能性がある。

【画像】いまや貴重な2ドア・クルーザー【BMW 4シリーズ（M440i）を詳しく見る】 全26枚

4シリーズは2013年、標準的な『3シリーズ』をスポーティに仕上げた派生モデルとしてデビュー。2ドア・クーペとコンバーチブルに加え、4ドア・ファストバックのグランクーペもラインナップされた。2020年に2代目へ移行し、EVバージョンの『i4』も展開している。



『M4コンペティション』

一貫して堅調な販売実績を上げてきた4シリーズだが、主流のセダン/ステーションワゴンモデルと比べると、ニッチな市場ポジションにある。ベースとなる3シリーズは新世代への移行が決まっていたが、4シリーズの将来は不透明だった。

しかし、BMWの全新型車のエンジニアリングと開発を統括するヨアヒム・ポスト氏はAUTOCARに対し、今後の「ノイエ・クラッセ」ラインナップにも4シリーズの居場所があると語った。

「4シリーズはBMWにとって重要なモデルです。将来においても重要な役割を果たすでしょう」

BMWが3代目4シリーズの計画を示唆したのは、このポスト氏の発言が初めてだ。現時点ではプロトタイプなども公開されていないため、ボディスタイルのバリエーションについては不明である。しかし、競合他社がクーペやファストバックから徐々に撤退する中で、BMWは大きなビジネスチャンスを見出している可能性がある。

シナジーを活かした車両開発

ポスト氏によると、ベースとなる主力モデルほど人気や収益性が高くない場合でも、開発コストを大幅に節約できるため、派生モデルの導入は比較的容易だという。

「まったく新しいクルマを作るほどコストはかかりません。3シリーズやX3を開発する際には常に4シリーズやX4も視野に入れ、シナジーを活かしてベースモデルから派生モデルを容易に作れるようにしています」とポスト氏は語った。



新型『i3』プロトタイプ

実際、BMWは新型『X4』の発表を数か月後に控えている。最近X4のプロトタイプが確認されたが、『X3』や『iX3』と共通のパワートレインを搭載すると見込まれる。ポスト氏は、より大型の『X6』も同様の方式で登場する可能性が高いと述べている。

「例えばX4やX6は、将来重要な役割を担うでしょう。だからこそ、X4とX3、X6とX5、X2とX1といった形で、シナジーを最大限に活かした車両開発を行います」

「これらのモデルは少ない労力で作ることができ、高いシナジーを発揮します。さらに、スポーティでダイナミックなプロポーションを好むお客様にとって、新たな選択肢となるのです」

4シリーズのライバルであるアウディA5は、その名称を従来のA4に引き継いだことで姿を消した。メルセデス・ベンツも2ドア車のラインナップを半減させ、CクラスとEクラスの派生モデルを統合し、ミドルサイズモデルのCLEとして再編した。

ガソリン版も引き続き展開か

いずれにせよ、4シリーズがノイエ・クラッセ・プラットフォームを採用するのであれば、EVモデルと内燃機関モデルの両方が展開される可能性が高い。

内燃機関モデルには排出ガス規制ユーロ7に適合したガソリンエンジンがラインナップされ、EVモデルにはシングルモーター後輪駆動およびデュアルモーター四輪駆動のバージョンが設定されるだろう。108kWhバッテリーを搭載し、公称航続距離は800kmを超える見込みだ。



『M4コンペティション』

ポスト氏は「こうした派生モデルは往々にしてスポーツカーの基盤となります」と述べ、3代目となるM4導入の可能性も示唆した。

BMWは次期M3で、高度なトルクベクタリングを備えた超高出力4モーターEVと、直列6気筒エンジン『S58』の改良版を搭載したガソリンモデルの存在を強く示唆している。

ポスト氏は、次世代の内燃機関を欧州の新たな排出ガス規制に適合させているため、「BMWは他社に比べて大きな優位性があります」と述べた。

「排気システム（触媒など）を最適化すればユーロ7規制に適合できます。BMWにとってユーロ7対応はそれほど大きな出費にはなりません。これが当社の強みです」

BMW傘下のロールス・ロイスが使用する6.0L V12エンジンも、継続使用できる可能性があるという。

ポスト氏は次期M4とM3にどのエンジンが採用されるかについては明言を避けたが、BMWの次期ラインナップには4気筒、6気筒、8気筒、12気筒のエンジンが揃うことを認めた。