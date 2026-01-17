16日、新党「中道改革連合」を立ち上げた立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表は、候補者の擁立を加速化させる考えを強調しました。

「中道改革連合」を結党 立憲民主党・野田代表

「中道の塊をより大きくしていく。今回賛同して入ってくる人たちよりも、もっと新人も含めて多くの人が当選できるように、公認する人は全員当選を目指す」

「中道改革連合」を結党 公明党・斉藤代表

「多党化時代における中道の結集ということを我々は訴えて、選挙に勝つことが中道政治を実現することになると考えている」

一方、与党側は新党の動きを批判しています。

自民党・鈴木幹事長

「選挙目当ての選挙互助会といってもいいような組織でございます。立憲の皆さんが『我々は中道だ』と言っても、私から見れば随分左寄りの中道だ」

日本維新の会・藤田共同代表

「彼らの中道の定義がよくわかりませんけれども、急場の組み合わせになった政党がどのような政策をすっきりと出してこられるか、過去の政策との整合性をどう説明されるか、しっかりと見ていきたい」

また、他の野党も新党の動きなどについて批判しています。

国民民主党・玉木代表

「永田町政治というものは与野党から雰囲気が出てきていて、政策や選挙最優先の政治が長期にわたる日本の停滞の1つの原因かと思う」

日本共産党・小池書記局長「集団的自衛権行使を容認した安保法制に対する姿勢」「公明党と立憲民主党がどういう共通の立場を持つのか、持ちうるのか注目していきたい」