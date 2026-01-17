立憲民主党の野田佳彦代表と、公明党の斉藤鉄夫代表は会見で、結成を目指す新党「中道改革連合」について、多党化が進む日本政治の中での位置づけと意義を語った。

野田代表は、新党の目的について、「一番大きな目的は中道の塊をより大きくしていくことだ」と述べ、「今回、賛同して入ってくる人たちだけでなく、新人も含めて多くの人が当選できるようにし、中道の塊を大きくしていく」と強調した。その上で、「次の穏健な保守やリベラルも結集できるような塊を作っていく。今回の選挙は、その最初の第一歩だ」と位置づけた。

これに対し斉藤代表は、「野田代表がおっしゃったことと、基本的に同じ考え方だ」と述べた上で、現在の政治状況について言及。「いまの選挙制度は、30年前に二大政党制を志向してスタートしたが、現実には多党化が進み、分断と対立が進んできている」と指摘した。そのうえで斉藤代表は、「そうした中にあって、まずは『中道』という一つの理念を持った政策集団が生まれ、大きくなることが、今回のスタートの第一歩だ」と述べた。

さらに、「多党化時代における中道の結集を訴え、そしてその選挙で勝つことが、中道政治を実現していくことにつながる」と述べ、新党結成と選挙戦の意義を強調した。（ABEMA NEWS）