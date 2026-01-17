àÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¡©áµÈÌî²È¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼É½µ¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡²Á³ÊÉ½¼¨¤ò½ä¤ê°Õ¸«ÍÍ¡¹¡Ö¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¸¤ã¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö³Î¤«¤Ë°ì½Ö¹Í¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡©¥á¥Ë¥å¡¼É½µ¤ËÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬
¡¡¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥¿¥¤¥¢¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤ÇÅ°Äì¤·¤¿ÀáÌó¤Ë¤è¤ëÃù¶âÀ¸³è¤Ê¤É¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ëàÃù¶â²Èá¥Ö¥í¥¬¡¼¡ÖÀäÂÐ»Å»ö¼¤á¤ë¥Þ¥ó¡×¤µ¤ó¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Î1¥³¥ÞÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖµÈÌî²È¡×¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£¡ÖµÈÌî²È¡Ø¤È¤ó¤³¤Ä¾ßÌýµí¸æÁ·¡Ù³§¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼É½¤È¼ÂºÝ¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤¬ÊÂ¤Ù¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼É½¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¾ßÌýµí¸æÁ·¡×¤ÎÎÁÍý¼Ì¿¿¤Î²¼¤Ë¡ÖÃ±ÉÊ ³Æ718±ß¡ÊÀÇ¹þ789±ß¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÉ½¼¨¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¾ßÌýµí¸æÁ·¡×¤Ï718±ß¡ÊÀÇ¹þ789±ß¡Ë¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢²ñ·×¸å¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¾ßÌýµí¸æÁ· 899±ß¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÙÊ§³Û¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼É½¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¥Ú¡¼¥¸¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öµí¤¹¤¸æÁ·¡×¤È¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¾ßÌýµí¸æÁ·¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â818±ß(ÀÇ¹þ899±ß)¡¢Ã±ÉÊ718±ß(ÀÇ¹þ789±ß)¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡ÖÀäÂÐ»Å»ö¼¤á¤ë¥Þ¥ó¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤È²Á³ÊÉ½¼¨¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤«¤é¡¢¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¾ßÌýµí¸æÁ·¡×¤ò718±ß¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë°ì½Ö¹Í¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÉ½¼¨¤ÏÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤¡¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¸¤ã¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¤è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£