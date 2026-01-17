¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2°Ì¤Î°ðÀîÎµÂÁ¤¬½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¡Î©¤ÁÅê¤²¤Ç21µå¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡á¶å¶¦Âç¡á¤¬17Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Ã¤¿Êá¼êÁê¼ê¤Ë21µå¤òÅê¤²¡ÖºÇ½é¤Ë¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Èµå¤Î¼Á¤ò°Õ¼±¡£ºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èô¤Ð¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¹Åç¤ÎÂç¹õÃì¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨àÂçÀ¥ÎÉ2À¤á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ËÂ³¤¯¿·¿Í²¦³ÍÆÀ¤ØÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£