¶Ê¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¥ß¥Ë¥É¥é¡É¡¡Çã¤¦Á°¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö5W¤Î½ÅÎÌ¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
º£¤äÂ¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¿·À½ÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢»ÈÍÑ¥×¥í¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ß¥Ë¥É¥é¡Ù¡£¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Âç·¿¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤â¡¢3W¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú»îÂÇ¥Ç¡¼¥¿¸ø³«¡ª¡Û300¥ä¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¥ß¥Ë¥É¥é¤òÂÇ¤Ä¤ÈÈôµ÷Î¥¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¥ë¡¼¥ë¾å¸Â460cm3¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¾®·¿¥Ø¥Ã¥É¤Ï²áµî¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÉü¹ïÈÇ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥®¥¢¥³¡¼¥Á¤ÎÅû¹¯Çî¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬300cm3Á°¸å¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¤è¤¦¤Ë°ÛÁÇºà¤òÊ£¹ç¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢½Å¿´Àß·×¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â½Å¿´¡¢¥¹¥Ô¥ó¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇºÇ¿·¡Ø¥ß¥Ë¥É¥é¡Ù¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¤òÊ£¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄã½Å¿´²½¤·¡¢13.5ÅÙ¤Î¥í¥Õ¥È¤Ç¤â¥¹¥Ô¥ó¤¬Áý¤¨²á¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¬ÅÙ¤Ë½Å¿´¤¬¿¼¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É½ÅÎÌ¤¬210¥°¥é¥àÁ°¸å¤¢¤ë¤³¤È¤Ç´·À¥â¡¼¥á¥ó¥È¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÅ¬Àµ¥¹¥Ô¥ó¤Ç°ÂÄê¤·¤ÆÈôµ÷Î¥¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êý¸þÀ¤Î¹â¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ã»¼Ü¤Î¿¶¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¶Ê¤²¤Ê¤¤¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¥×¥í¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡×¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÊý¸þÀ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Åû¤Ï¥ß¥Ë¥É¥é¤òÅêÆþ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÁí½ÅÎÌ¤ò½Å¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤ÆÃÀ¤ò¹â¤á¤¿¡Ø¥ß¥Ë¥É¥é¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï330¥°¥é¥à¶á¤¤½ÅÎÌ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²¼¤ËÆþ¤ë5W¤è¤ê¤â½Å¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶¤ê´¶¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢FW¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£¡Á»îÂÇ¤·¤¿¥ß¥Ë¥É¥é¥ê¥¹¥È¡Á¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡¡¡ØGT280 ¥ß¥Ë¡ÙPXG¡¡¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¦¥§¥Ý¥ó ¥ß¥Ë¡Ù¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡¡¡Ø R7 ¥¯¥¢¥Ã¥É¥ß¥Ë¡Ù¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡¡¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È ¥ß¥Ë¡Ù¢£²òÀâ¡¡Åû ¹¯Çî¤Ä¤Ä¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡¿²áµî¤ÎÌ¾´ï¤«¤éºÇ¿·¥¯¥é¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ²á¤®¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÄÌ¾Î¡È¥®¥¢¥³¡¼¥Á¡É¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎHS¤Ï40m/s¡£¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥ì¥ó¥¸Kzµµ¸ÍÅ¹¤ÇÆü¡¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤Î»ÈÍÑ¥®¥¢¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡§¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¸Å¤¤Ì¾´ï¤ÎUT¤È¤Ï¡©
¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ù¡ØAPEX UW¡Ù¡ØUFO¡Ù¡ØiDi¡Ù¡Ä¡ÄºÇ¿·UT22¥â¥Ç¥ë¤ò»îÂÇ¡ª¡¡Çã¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤UT¤Ï¡©
¡Ú2025½©¡Û7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÈôµ÷Î¥¡¢44¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¸ø³«¡ÔÂÇµå²»ÉÕ¤¡Õ¡¿¶ØÃÇ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ
¥¥ã¥á¥í¥ó¤Îµ¶Êª¤Ï¤É¤¦¸«¤ï¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é
¡Ú»îÂÇ¥Ç¡¼¥¿¸ø³«¡ª¡Û300¥ä¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¥ß¥Ë¥É¥é¤òÂÇ¤Ä¤ÈÈôµ÷Î¥¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¥ë¡¼¥ë¾å¸Â460cm3¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¾®·¿¥Ø¥Ã¥É¤Ï²áµî¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÉü¹ïÈÇ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥®¥¢¥³¡¼¥Á¤ÎÅû¹¯Çî¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬300cm3Á°¸å¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¤è¤¦¤Ë°ÛÁÇºà¤òÊ£¹ç¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢½Å¿´Àß·×¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â½Å¿´¡¢¥¹¥Ô¥ó¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇºÇ¿·¡Ø¥ß¥Ë¥É¥é¡Ù¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¤òÊ£¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄã½Å¿´²½¤·¡¢13.5ÅÙ¤Î¥í¥Õ¥È¤Ç¤â¥¹¥Ô¥ó¤¬Áý¤¨²á¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¬ÅÙ¤Ë½Å¿´¤¬¿¼¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É½ÅÎÌ¤¬210¥°¥é¥àÁ°¸å¤¢¤ë¤³¤È¤Ç´·À¥â¡¼¥á¥ó¥È¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÅ¬Àµ¥¹¥Ô¥ó¤Ç°ÂÄê¤·¤ÆÈôµ÷Î¥¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êý¸þÀ¤Î¹â¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ã»¼Ü¤Î¿¶¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¶Ê¤²¤Ê¤¤¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¥×¥í¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡×¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÊý¸þÀ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Åû¤Ï¥ß¥Ë¥É¥é¤òÅêÆþ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÁí½ÅÎÌ¤ò½Å¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤ÆÃÀ¤ò¹â¤á¤¿¡Ø¥ß¥Ë¥É¥é¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï330¥°¥é¥à¶á¤¤½ÅÎÌ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²¼¤ËÆþ¤ë5W¤è¤ê¤â½Å¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶¤ê´¶¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢FW¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£¡Á»îÂÇ¤·¤¿¥ß¥Ë¥É¥é¥ê¥¹¥È¡Á¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡¡¡ØGT280 ¥ß¥Ë¡ÙPXG¡¡¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¦¥§¥Ý¥ó ¥ß¥Ë¡Ù¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡¡¡Ø R7 ¥¯¥¢¥Ã¥É¥ß¥Ë¡Ù¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡¡¡Ø¥¨¥ê¡¼¥È ¥ß¥Ë¡Ù¢£²òÀâ¡¡Åû ¹¯Çî¤Ä¤Ä¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡¿²áµî¤ÎÌ¾´ï¤«¤éºÇ¿·¥¯¥é¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ²á¤®¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÄÌ¾Î¡È¥®¥¢¥³¡¼¥Á¡É¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎHS¤Ï40m/s¡£¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥ì¥ó¥¸Kzµµ¸ÍÅ¹¤ÇÆü¡¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤Î»ÈÍÑ¥®¥¢¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡§¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¸Å¤¤Ì¾´ï¤ÎUT¤È¤Ï¡©
¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ù¡ØAPEX UW¡Ù¡ØUFO¡Ù¡ØiDi¡Ù¡Ä¡ÄºÇ¿·UT22¥â¥Ç¥ë¤ò»îÂÇ¡ª¡¡Çã¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤UT¤Ï¡©
¡Ú2025½©¡Û7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÈôµ÷Î¥¡¢44¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¸ø³«¡ÔÂÇµå²»ÉÕ¤¡Õ¡¿¶ØÃÇ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ
¥¥ã¥á¥í¥ó¤Îµ¶Êª¤Ï¤É¤¦¸«¤ï¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é