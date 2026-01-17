阪神・湯浅京己投手（２６）が１７日、沖縄県の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で小幡竜平内野手（２５）と茨木秀俊投手（２１）と行っている自主トレを公開し、約８時間、汗を流した。

「沖縄はあったかいですし、やっぱり来た時よりも全然、体も動くようになってます。いい感じで来てるんじゃないかなと」

一昨年に手術を受けた国指定の難病「胸椎黄色靱帯骨化症」の影響と、いかに付き合うかを模索しながら、さらなる進化を目指している。キャッチボール前にはジャベリックスロー（やり投げ）を取り入れ「肩の動きとかを良くするために、ストレッチ感覚でやってる感じです。肩の外旋の動きが出やすい動作なんで」と説明。グラウンドのマウンドを使い、ラプソードで計測しながら立ち投げで２５球を投じるなど順調に状態を上げている。

難病から復活した昨季は４０試合に登板し、４勝（４敗）、２２ホールド。「今年は開幕からシーズン通してチームの力になりたい。体とも相談になると思いますけど、やっぱり、ずっと（１軍に）いたいっていう気持ちはあるので」と力を込めた。