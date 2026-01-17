µîÇ¯8·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¼«¿È¤¬¶Ð¤á¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¶ÐÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë7²ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÇÛÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿°áÎà¹ç·×83ÅÀ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×60Ëü2970±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°¾ò»ÔÀÐ¾å¤Ë½»¤à¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÃË¡Ê54¡Ë¤Ç¤¹¡£

ÃË¤ÏµîÇ¯8·îÃæ½Ü¤«¤é9·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¸«Éí»Ô¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤«¤é¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Þ¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÇÛÁ÷¤¹¤ëºÝ¡¢ÀÑ¤ß²Ù¤Î¥º¥Ü¥ó¤äÍÎÉþ¤Ê¤É¤Î°áÎà¤ò7²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¹ç·×83ÅÀ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×60Ëü2970±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ö·ï¤ÏÂè£³¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ÇÈ¯³Ð¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÅð¤ó¤À°áÎà¤òÍÎÉþÇã¼èÅ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡ÖÂáÊá»ö¼Â¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤¬ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤ò¾Ü¤·¤¯ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£