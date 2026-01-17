高市首相は相次いで来日した韓国、イタリアの両首脳を「高市流」で手厚く迎え入れ、外交ウィークを終えた。

各国首脳と個人的関係を構築し、中国や米国への対応などで連携したい考えだ。衆院選を見据え、ＳＮＳを積極的に活用して、外交成果を幅広い層にアピールしている。（太田晶久、高田彬）

「日本国民と共に、ジョルジャの誕生日をお祝いします」

高市首相は１６日、イタリアのメローニ首相と行った共同記者発表の冒頭、前日に誕生日を迎えたメローニ氏をファーストネームで呼び、こうお祝いの言葉と拍手を送った。

その後の昼食会では、高市首相はサプライズでケーキを出し、イタリア語でバースデーソングを歌った。メローニ氏は「イタリア語が完璧だ」と感激した様子を見せたという。メローニ氏は、１３日の日韓首脳会談後に高市首相と韓国の李在明（イジェミョン）大統領がそろってドラムを演奏した動画を見たことも明かし、「素晴らしかった」とたたえた。

動画は首相官邸がＳＮＳに投稿し、国内外のメディアで取り上げられた。インスタグラムの投稿には、７７万超の「いいね」がついた。首相側近は「韓国側も好意的に受け止めてくれており、動画投稿は大成功だ」と手応えを語る。

高市外交は、課題も抱えている。台湾有事を巡る首相の国会答弁を機に日中関係は冷え込み、中国は、日本へのデュアルユース（軍民両用）製品の輸出禁止など経済的威圧を強めている。各国が米国のトランプ大統領が主導する外交に影響を受ける中、高市首相は、トランプ氏を含めた各国首脳と親密な関係を築き、日本の外交関係の安定につなげようとしている。

日韓、日伊の両首脳会談では、中国を念頭に、経済安全保障協力の強化に重点を置き、重要鉱物などのサプライチェーン（供給網）の強化などを確認した。

日本政府関係者は「中国が日本の孤立化を狙う中で、対中を意識し、両国との連携を確認できたことは大きい」と振り返った。