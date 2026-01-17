TLコミック実写ドラマ「教えてください、藤縞さん！」第1話特別版がYouTubeにて公開 2人の距離が縮まる第2話も配信開始
【モデルプレス＝2026/01/17】俳優の古屋呂敏と女優のつじかりんが出演するTLコミック実写ドラマ第4弾「教えてください、藤縞さん！」（毎週金曜深夜25：35よりDMM TVにて独占配信中）の第1話が、1月17日よりDMM TV TL／レディコミドラマ【公式】YouTubeチャンネルにて無料公開された。
【写真】TLコミック実写ドラマ、極秘の“ラブレッスン”中の衝撃ショット
電子コミックス累計900万ダウンロード（分冊版を含む）を突破したロングセラー人気作の実写ドラマ化となる本作。男性経験ゼロのTL小説家・りお（つじ）は、「作品のエッチ描写にリアリティがない」と編集者からダメ出しされてピンチ。悩むりおは、偶然拾った忘れ物を人質に取り、初対面の無愛想なイケメン銀行員・藤縞（古屋）に「私に一人エッチを見せてください！」と大胆すぎる取材を申し込む。りおの（変だけど）真剣な眼差しに押されてしまった藤縞は断らせようと“実地指導”を提案するが、りおは「やりましょう」と即決。戸惑いながら始まる極秘の「ラブレッスン」が描かれる。
1月16日深夜25：35（17日AM1：35）より、第2話の配信もスタート。見知らぬ男とホテル街を歩くりおを見かけた藤縞。危うい取材に踏み込もうとしていたりおを危機一髪で助けた藤縞は、そのままホテルに緊急避難して…。2人の距離が予想外の形で縮まる目が離せない急展開となっている。（modelpress編集部）
◆「教えてください、藤縞さん！」第1話特別版を無料公開
◆「教えてください、藤縞さん！」第2話配信スタート
