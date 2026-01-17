大人の「今日好き」Kirari、高校生時代のネコ耳プリクラ公開「レベチ」「ギャルみ強くて可愛すぎ」
【モデルプレス＝2026/01/17】インスタグラマーでモデルのKirariが1月15日、自身のInstagramを更新。高校生の頃のプリクラを公開し、反響が寄せられている。
【写真】大人の「今日好き」参加美女「今も昔もずっと可愛い」JK時代の猫耳プリクラ
Kirariは「平成メイクで平成プリ」とつづり、ピンクのカーディガンを着た制服コスプレ姿でのプリクラを投稿。「最後は本当のJKの時 懐かしいねっ」と続け、ネコの耳を着け、舌を出した女子高生時代のプリクラショットを公開した。
この投稿にファンからは「ギャルみ強くて可愛すぎる」「高校生の頃からレベチ」「平成メイクも好き」「今も昔もずっと可愛い」「癒される」などといった声が寄せられている。
Kirariは、Instagramの投稿が話題になり2019年に芸能活動を開始。2021年にはフジテレビ系「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）の企画「イマドキ」のイマドキガールやABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」から派生した新番組「明日も好きでいて、いいですか？」に参加した。（modelpress編集部）
