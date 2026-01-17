BLACKPINK¡¦¥ê¥µ¡¢Ä¶¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ç°Û¼¡¸µ¤ÎÈþËÆ...¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¡¤¹¤é¤ê¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡õÈþ¤·¤µ¤Ë¤¿¤áÂ©
´Ú¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACKPINK¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ê¥µ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬2026Ç¯1·î11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖFirst event of the year¡×
¥ê¥µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖFirst event of the year¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤È¥·¥¢¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç»£±Æ¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤Î¹õ¤¤¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¤È¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÀÖ³ì¿§¤Î¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¤òÃåÍÑ¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»ý¤Á¥¹¥È¥í¡¼¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¿°¤òÀí¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Â¸µ¤Ë¥·¥¢¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Ìë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤¿¡£