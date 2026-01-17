中山メインレースでの９歳馬の激走に、ＳＮＳ上では驚きの反応が寄せられている。Ｘ（旧ツイッター）で一時、トレンド３位に入るなど、注目が集まった。

１１Ｒは芝１２００メートルで行われたカーバンクルＳ（４歳上、オープン、ハンデ）。１番人気には前走のオープン（Ｌ）で３着だったルージュラナキラ（牝４歳、美浦・加藤征弘厩舎、父アドマイヤマーズ）が推されたが、４・０倍で、２番人気はシンバーシアで５・３倍、３番人気はカルロヴェローチェが５・５倍とレース前から混戦を予想しているファンが多かった。そんな難解な一戦を勝ったのはウイングレイテスト（牡９歳、美浦・畠山吉宏厩舎、父スクリーンヒーロー）だった。

７番人気の同馬は８番枠から出走。抜群のスタートを斬ると、道中は３番手を追走。直線は松岡正海騎手のゲキに応え坂上で先頭に立つと、最後は３番人気・カルロヴェローチェの追い上げをクビ差しのいだ。３着には１３番人気・メイクアスナッチが入り、３連単は５８万２２１０円と高配当になった。

同馬は２０１９年６月に東京でデビュー。新馬勝ちは飾れなかった（１番人気で２着）が、２戦目で勝利。３戦目ではデイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２に挑戦し７番人気で２着と好走すると、暮れには２歳マイル王を決める朝日杯ＦＳ・Ｇ１にも挑戦した（９着）。翌春にはニュージーランドＴ・Ｇ２でも３着に入るなど、早くから活躍していた。

その後、勝ち星から遠ざかっていたが、２２年１０月にオープン入り。６歳となった２３年のスワンＳ・Ｇ２で重賞初制覇を飾ると、その後も重賞戦線でコンスタントに活躍した。８歳となった昨年は２ケタ着順が多かったが、前走のオープンでは勝ち馬から０秒３差の５着と、復活の兆しを見せていた。

４６戦目となった当レースで５勝目。それも２年３か月ぶりの勝利を挙げたウイングレイテストには、ＳＮＳ上で「ウイングレイテストおじさんマジでありがとう」「またお金くれた」「軽視して万馬券のがしたｏｒｚ 」「老いてなお盛んだな」「単勝買っとけ大勝やったな……信じきれなかった自分が悪い」「９歳馬くるのすご！」「息長く走り続けて、結果も出してくれてありがとう」「９歳、５８キロ、無いと思ってた」「頑張ってるなぁ」「斤量見て買わなかったのに来た(おわり)」「買いそびれてて泣いてる」「９歳の過去最高体重でくるんかよｗ」「復活嬉しいなぁ」「まだ走れんだな」「やるなぁ、おっさん！」などの声が上がっている。