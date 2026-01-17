スペースXは日本時間2026年1月17日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、NRO（米国家偵察局）のミッション「NROL-105」を実施しました。NROは、国家安全保障ペイロードを所定の軌道への投入を確認したことを報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（NROL-105）

• ロケット：Falcon 9 Block 5

• 打ち上げ日時：日本時間 2026年1月17日13時39分

• 発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）

• ペイロード：非公表

NROによると、今回の「NROL-105」ミッションは同局が進める「多数の小型衛星による分散型アーキテクチャ」に関する12回目の打ち上げにあたるとされ、2026年に予定される複数回の打ち上げの最初のミッションでもあるとしています。

【▲ ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から打ち上げられたファルコン9ロケット（Credit: SpaceX / X）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

