¡¡¸µÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ê56¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡Ö¥´¥ë¥ÕÂç¹¥¤¡¡ÂÐ·è¡ª²æ¤éÌîµå¿Í¡×¡ÊÅÚÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê72¡Ë¤È¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¡¦ÅìÈø½¤»á¡Ê75¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î1999Ç¯4·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾ÉðÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤·¤¿Åö»þ18ºÐ¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¡¢¾¾ºäÂçÊåÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¡£½é²ó¡¢3ÈÖ¡¦ÊÒ²¬¤¬155¥¥í¤ÎÂ®µå¤Ë¹ë²÷¤Ê¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ïº£¤âÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¶¯¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÅÄ¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿ÊÒ²¬»á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Í¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎÀ¾Éð¤Î´ÆÆÄ¤ÏÅìÈø¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£ÆÍÁ³½Ð¤Æ¤¤¿µÁÉã¤ÎÌ¾Á°¤ËÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Ï¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÊÒ²¬»á¤Ï¡Ö³«Ëë¹Ô¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ»þ¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÅìÈø´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î»þ¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ê¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ë¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤¿¤ó¤ä¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Í¡¢À§Èó¤ª¤¦¤Á¤Ëµ¢¤é¤ì¤¿¤éÊ¹¤¤¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÐÅÄ¤Ë¡È½ÉÂê¡É¤òÅê²¼¡£ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¡ÖÀäÂÐ¡Ä¡Ê²¿¤«¤¢¤ë¡Ë¡£ºö»Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ÎÊý¤Ï¡×¤ÈµÁÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Îµå¤Ç¡¢¤¢¤Î°ÒÎÏ¤Îµå¤Ç250¾¡¡Ê¼ÂºÝ¤Ï251¾¡¡Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÈÆâ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¯¡¹¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿ÀÐÅÄ¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤Ï¡Ö¤±¤¬¤Ê¤¯¡Ä¡£¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤·¤¿¤é¼ºÎé¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éé¤±¿ô¡Ê247ÇÔ¡Ë¤âÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤À¤±¾¡ÇÔÉÕ¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±Åê¤²¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¬¤ó¤¬¤ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Å·À¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎý½¬¤·¤Æ¡£¤¢¤ì¤À¤±¡Ê¼ò¤ò¡Ë°û¤ó¤Ç¡£À¨¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÀÐÅÄ¤â¡Ö¤¢¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈºÆ¤Ó¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢Àµ¤·¤¤Åê¤²Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÀÐÅÄ¡Ë¡Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤À¤«¤éÄË¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÊÒ²¬»á¡Ë¤È²ñÏÃ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐÅÄ¤Ï¡Öº£¤Ï¤À¤¤¤Ö¡Ä¤¢¤Î¡ÄÄË¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£ÊÒ²¬»á¤¬¡ÖÆâÂ¡¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅìÈø»á¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Ä¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡£¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²ø¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£