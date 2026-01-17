銀座コージーコーナーの「苺スイーツフェア」全9品を徹底紹介！旬の甘酸っぱさがぎゅっと詰まった限定フェア
2026年1月6日から、銀座コージーコーナーが全国の生ケーキ取扱店で開催中の「苺スイーツフェア」。
旬の苺（いちご）を主役にしたスイーツ9品が勢ぞろいし、季節ならではのときめく味わいが楽しめますよ。期間限定で登場するラインアップを紹介します。
苺のおいしさが際立つラインアップ
●ナポレオンパイ 〜カスタード仕立て〜
しっとり風味豊かなパイ生地にカスタードとダイスりんごをサンド。苺の甘酸っぱさとコクのあるカスタードが合わさる、贅沢な一品です。
値段は777円。5月10日ごろまで販売されます。
●苺のさくさくミルフィーユ
昨年も人気だった、さくさくのパイ層とバタークリームに苺を重ねたミルフィーユ。ホワイトチョコのコーティングで食感とコクがさらにアップしています。
値段は777円。3月26日ごろまで販売されます（3月1日から3日は販売休止）。
●贅沢紅ほっぺ苺のショート
苺本来の甘酸っぱさが楽しめるショートケーキ。ふんわりスポンジと軽やかなクリームの調和が絶妙です。
値段は745円。2月15日ごろまで販売されます。
●紅ほっぺ苺のタルト
香ばしいタルトに濃厚なカスタード、苺をたっぷりトッピング。タルトならではの食べごたえとフルーティーな苺のバランスが魅力です。
値段は691円。4月23日ごろまで販売されます。
●苺の宇治抹茶ショート（求肥入り）
和テイスト派におすすめの一品。ほろ苦い宇治抹茶と粒あん、求肥のもちもち食感が楽しい苺スイーツです。
値段は561円。2月27日ごろまで販売されます。
●苺のカップショート（カスタード入り）
ふわふわスポンジにカスタードと苺を詰め込んだカップタイプのショート。
手軽に楽しめるサイズでおすすめです。
値段は432円。6月4日ごろまで販売されます。
●ジャンボシュークリーム（あまおう苺＆ミルクホイップ）
人気のジャンボシュークリームが苺バージョンで登場。
あまおう苺の甘酸っぱさとミルクホイップの軽やかな甘さが絶妙です。
値段は226円。4月23日ごろまで販売されます。
1月30日から2月28日の期間は販売休止となります。
●苺のプチセレクション（9個入）
多彩な苺スイーツを少しずつ楽しめる詰め合わせ。贈り物やシェアにもぴったりな豪華セットです。
内容はフレーズタルト、苺のピスタチオタルト、苺のショート、苺のチョコショート、苺とチョコのムース、苺のモンブランタルト、苺と紅茶のトライフル、苺みるくロール、苺と抹茶のケーキの9種類です。
値段は3218円。1月29日ごろまで販売されます。
●国産苺のタルト（5号）〜紅ほっぺ苺〜
贅沢に苺を飾ったタルトが5号サイズで登場。ホームパーティーやお祝いの席にもおすすめです。
こちらはネット予約し、店舗で受け取り対象商品。限定店舗での提供となります。
値段は3218円。4月30日ごろまでの販売です。
※価格はすべて税込みです。
東京バーゲンマニア編集部