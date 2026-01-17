REGZAゲーミングモニター RM-G276N

　「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZAゲーミングモニター

RM-G276N（TVS REGZA）

2位　REGZAゲーミングモニター

RM-G245N（TVS REGZA）

3位　MOBIUZ EX251

EX251（BenQジャパン）

4位　AOC 24G42E/11

24G42E/11（TPV Technology）

5位　G242L E14

G242L E14（MSI）

6位　VA249HG

VA249HG（ASUS）

7位　LG UltraGear

24G411A-B（LGエレクトロニクス）

8位　REGZAゲーミングモニター

RM-G245R（TVS REGZA）

9位　MAG 274QF

MAG 274QF（MSI）

10位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi

C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。