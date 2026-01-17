REGZAゲーミングモニターが売れてる！ ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10 2026/1/17
「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）
2位 REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）
3位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
4位 AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）
5位 G242L E14
G242L E14（MSI）
6位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
7位 LG UltraGear
24G411A-B（LGエレクトロニクス）
8位 REGZAゲーミングモニター
RM-G245R（TVS REGZA）
9位 MAG 274QF
MAG 274QF（MSI）
10位 Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
