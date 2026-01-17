2009Ç¯°ÊÍè¤ÎJ1¤Ø¡ª¡¡ÀéÍÕ¡¦¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¡ÖÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡ÄÅµ×°æ¾¢³¤¤é5Áª¼ê¤ò¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï17Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Ë°ìÊâµÚ¤Ð¤º3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë3ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÈ¾¤ËÅÜÅó¤Î4ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ÆÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Â³¤¯·è¾¡¤Ç¤ÏÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò1-0¤Ç²¼¤·¡¢J1¾º³Ê¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£2009Ç¯°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÏDFÀÐÈøÎ¦ÅÐ¡Ê¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë¡¢MFÄÅµ×°æ¾¢³¤¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¡¢MFÅ·³ÞÂÙµ±¡ÊÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë¤È¡¢ºòµ¨J2¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤ÎFW¾¾Â¼Âó¼Â¡ÊÂó¿£Âç¡Ë¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ÇÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿MFÉ±ÌîÀ¿¡ÊÀéÍÕU-18¡Ë¤â²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤4µ¨ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï3ÈÖÌÜ¤Ç³ê¤ê¹þ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¡£100¡ó½àÈ÷¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½ç°Ì¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Ëè»î¹ç¶òÄ¾¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÂçµ×ÊÝÍµ¼ù»á¤Ï¡ÖJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£J1¤ËÄêÃå¤·¡¢¾å°ÌÁè¤¤¡¢À¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¥¯¥é¥Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ò°ú¤¾å¤²¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öºòµ¨¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë5¿Í¤ÇËä¤á¤Þ¤·¤¿¡£J1¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¡£2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë13»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
