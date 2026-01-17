Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramで、コンサートのリハーサルの一コマを公開した。

【写真】渡辺翔太ブルージャージのセットアップ姿でリハーサルの一コマを披露

■Snow Man渡辺翔太「なんとなく」リハーサルショット公開

渡辺は「なんとなく」と綴り、2点の写真を投稿。

この日の渡辺は、胸元に白地で“PUMA”の大きなロゴが入った、上下ブルーのジャージセットアップで、インナーの黒系パーカーのフードを出した重ね着スタイル。目元には黒いサングラスをかけ、淡いベージュのスニーカーを合わせたスポーティーなコーディネート。

手には白いマイクと、青汁と思しきドリンクが入ったペットボトルを持ち、1枚目の写真では、頭を少し左に傾けた歌唱中のショットを。2枚目には会場の照明を背に、カメラの方を向いたであろうワンショットを投稿。

Snow Manは現在、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』大阪公演の真っただ中。本日は3日目で、明日、1月18日でツアーのラストを迎える予定だ。

「青ジャージ似合う！」「カッコ良すぎ」「歌ってる姿が大好き」「ジャージでも爆イケ」と青ジャージ姿を褒める投稿が寄せられた他、「やっぱり青汁持ってるね」「青汁と共にがんばって」「今日もぶちかまして」「美声が会場に響き渡りますように」と公演前にエールが続々と寄せられている。

■写真：ブルーのジャージ姿の渡辺翔太、リハーサルの様子