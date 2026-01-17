17日、新潟県佐渡市で高齢女性から現金2430万円をだまし取った疑いで38歳の台湾出身の男が逮捕されました。



特殊詐欺の疑いで逮捕されたのは住居不定・職業不詳の台湾出身の男(38)です。警察によりますと、男は何者らと共謀し、去年9月26日から10月15日にかけて、警察官や検察官などを名乗り、佐渡市の70代女性の自宅に、ほぼ毎日のように電話をかけ、現金2430万円をだまし取った疑いが持たれています。



男は電話で「あなたの口座が犯罪に使用されており、口座に預けられている現金を調査するため、預かる必要がある」などとうそを言い、複数回に分けて口座から現金を引き出させ、自宅敷地内のコンテナの上に、ビニール袋に入った2430万円を置かせて回収したということです。



家族と話した女性がだまされたことに気づき、自ら警察に通報しました。警察は捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしていません。警察は、男が匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の「受け子」とみて、共犯者の特定や余罪の有無などを調べています。



警察は「口座を調べるために現金を要求したり、預かることは絶対にない」として、注意を呼びかけています。