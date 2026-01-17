声優の堀江瞬と羊宮妃那が17日、都内で行われたアニメ映画「僕の心のヤバイやつ」（2月13日公開）の完成披露試写会で舞台あいさつした。

23、24年に放送されたテレビアニメの劇場版。中二病の男子中学生と同級生の美少女の初恋を描くラブコメディー。堀江は「劇場でお届けできることは何よりもうれしい。テレビシリーズのアフレコをしていた時からは想像だにしていなかった未来」と喜んだ。

羊宮は今月12日、SNSで黒髪からアッシュカラーにイメチェンした姿を公開し話題になっていた。この日は演じたキャラクターにちなんで制服姿で登壇。髪色もインナーにアッシュカラーを残しつつ全体的には黒髪に戻っていた。「ちょっと前まで、すごく色が薄かったのですが、今日のために暗くしました」と笑顔。インナー部分はブリーチを3回していたため色が戻りきらず「昨夜、カラーシャンプーを6、7回繰り返した」と告白。「その結果、未だに手についた紫が落ちません」と、指先を見つめ苦笑い。明るい色が残った髪を触りながら「ちょっとやんちゃな生徒みたい」とはにかんだ。