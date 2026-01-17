EXILE AKIRA、「THE SECOND」メンバーとの貴重な温泉オフショットを公開 肉体美の数々にファン騒然「レア過ぎる」「ヤバーーい」
EXILE AKIRA（43）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。「EXILE THE SECOND」メンバーとの貴重な旅先での様子を伝えた。
【写真】ファンも唸る…イケおじの青春ショット
AKIRAは「和気藹々と仲良く旅に出ました。押忍」と書き出すと、派生ユニット「EXILE THE SECOND」のメンバーとの温泉ショットを公開。各メンバーが鍛えが上げられた肉体を披露した。続けて今年6月から始まるツアーを念頭に「半端ないことになります」と意気込んだ。
この投稿には「イケおじが青春してて嬉しい」「レア過ぎる」「修学旅行みたいな仲の」「ヤバーーい」との反響が寄せられている。
