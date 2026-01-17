前橋市の商業施設に飾られたネコの絵とぽんちゃん＝2025年11月

自閉スペクトラム症（ASD）の高校1年、ぽんちゃん（16）＝群馬県前橋市＝が絵画制作に取り組んでいる。鉛筆を使った線画を幼い頃から得意とし、独特なタッチで愛らしいネコなどを描写。2023年から個展を開く。「大好きなものを描いていきたい」とほほ笑む。（共同通信＝赤坂知美）

2025年11月中旬、市内の商業施設で自身の個展が開催され、ネコなどがプリントされたクッションが飾られた。ぽんちゃんにイラスト作成をお願いすると、一心不乱にバッタの絵を描き始めた。紙の上を走るボールペンの線には迷いがない。仕上げると「できた！」と声を上げた。

3歳でASDと診断された。幼い頃は筆圧の弱い丸ばかりで、自分の足や母親・金里香さん（44）の腕に模様を描くこともあった。アニメのキャラクターに似せた絵が多かったが、徐々に動物や植物をモチーフに表現していった。

環境の変化や大きな音が苦手だった。5歳で沖縄県へ家族旅行した際、事前に現地までの行き方を絵や写真で何度も見せて伝え、飛行機に乗ることができた。2017年には観客が少ない平日を狙い家族と映画館に行ったのをきっかけに、学校の友人と映画を見に行けるようになった。経験を積む中で、絵も細部を捉えて彩り豊かになった。

4年前から絵を記録として保存するためSNS上に投稿。知人を中心に評判を呼び、2年前からは市内の美術館や道の駅で、期間限定で展示するようになった。ASDを前面に出さなかったが、来場者からは「頑張って」「エールをもらった」と感想が寄せられた。

2025年夏、初めてアクリル絵の具を使ってネコの絵を描いた。なじみのない道具を使うのは挑戦の繰り返しだ。「小さな成功体験を積み重ね、今がある」と金さん。日曜大工が好きな父親の影響で工具に興味を示しており、次の目標に木材を使った立体作品の制作を掲げる。ぽんちゃんのチャレンジは続く。

クッションを手に写真に納まるぽんちゃん（右）と母親の金里香さん＝2025年11月、前橋市