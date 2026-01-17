ユーチューバー・ヒカル(34)が17日までにYouTubeチャンネルを更新。都内にマイホームを購入したことを報告し、その金額に視聴者から驚きの声が多数寄せられた。

動画の冒頭で、ヒカルは「単刀直入に言うと家を買いました。人生初マイホーム。東京に37億円の家をガチで買いました。もう決済終わってます」と説明した。

マイホーム購入を決断した理由について、「ユーチューバーって特殊な職業。どうしても住むところが難しい。僕は過去の家も全部強制退居みたいな感じで、殺害予告が来たりとかで、それでマンション内にちょっと不穏な空気が漂って、もう出てってくださいみたいなパターンで」とし、「今の家の家賃が330万円で、都内でこれぐらいの広さのところって本当になくて。自分で買うしかないんじゃないかという考えが浮かんだ」と説明した。

気になるマイホームの詳細について、ワンフロア4部屋をすべて購入したとし、準備した頭金は6億円。さらに、4部屋をつなげて居住するため、改装費用2億円を合わせた総額39億円がかかることを説明した。

この動画のコメント欄には「37億円の家を買うってすごすぎる」「37億とかなんかもうよくわからん規模で笑っちゃう」「決済済んでるのは凄すぎる」「37億はやばすぎるて」などのコメントが寄せられていた。