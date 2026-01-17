Photo: 山田いせ

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

昨年末に大掃除をしました。

せっかくキレイになったので、キッチン周りに雑然と置いていた酒器と花器をディスプレイしたくなって、こちらをゲット。

山崎実業(Yamazaki) コンロ奥 隙間 ラック ホワイト 約W58XD11XH19.5cm タワー コンロ奥カバー 奥に置くだけ ゴミや汚れをガード 4783 3,630円 Amazonで購入する PR PR 3,630円 楽天で購入する PR PR

単なるディスプレイ棚ではなく、山崎実業・Plate「コンロ奥隙間ラック」を選んだ理由は、山崎実業らしいシンプルisベストなデザイン、そして開閉できるフラップ付きだったから。

本来は、設置式のガスコンロと壁の隙間に置くものなのですが、家具・家電の狭間や、戸棚の中を有効活用する収納としても使えそうな汎用性の高さにも惹かれました！

1分で組み立てられる、ハンサムなキッチンラック

頂き物や旅の思い出として購入した酒器や花器。

仕舞い込むのは勿体無いと思い、窓辺に並べていましたが、こんなに愛らしい品々なのに、うーん映えない…。

この状態を何とかすべく、大掃除後の勢いでポチったのが、こちらの「コンロ奥隙間ラック」。

素材はスチール。部品は、棚板と支柱、脚2本と小さいネジのみ。

すり鉢状になっている側を前面にして…

手持ちのプラスドライバーで4箇所留めるだけ。ねじ隠しのシールも付いていて、美意識に抜かりがない。

あっという間に組み立てられました！商品ページには1.1kgと記載がありましたが、重すぎず軽すぎないので扱いやすい〜。

（例のごとく「Yamazaki」のブランドロゴはシールなので剥がせます）

油はねや調理汚れから、ガスコンロ奥の隙間を守る！

「コンロ奥隙間ラック」は本来、油はねや調理汚れが気になる、ガスコンロ奥の隙間を塞ぐためのもの。

棚板は、市販のガスコンロと似たつるりとした塗装仕上げのスチール素材。汚れても簡単に掃除できます。

普段は調理道具やスパイス類を一時的に置く場所としても重宝しますよ。耐荷重は5kgと記載あり。大抵のキッチンツールは問題なく置けそう。

棚板の角にはガスのホースを通す穴付き。棚板は蓋のように開閉できる仕組みで、元栓の開け閉めの際には、ラックを動かすことなく蓋を開いて作業が可能です。

耐熱温度は200℃なので、ガスコンロのルールを守って使えば安全性も担保。

サイズは、幅58cm×奥行き11cm×高さ19.5cm。棚板までの高さは18cmです。

我が家のキッチンはビルトインコンロにつき、奥のデッドスペースはないのですが、家電と壁の隙間などで使うにもよさそう！

グロッサリーのストックを隠して保管するにもぴったりでした。

我が家では“ディスプレイ棚”としても大活躍中

早速「コンロ奥隙間ラック」を使って、酒器と花器を並べてみました！シンプルでよい感じ〜。

棚板の番（つがい）がある側、背面を前にして設置しているのは、手やブラインドが当たってうっかり落としたり、猫ちゃんがイタズラして落としたりするのを防止するため。

普通のインテリア用のディスプレイ棚には、この“かえし”が付いているものが見つけられなかったので、この商品を見つけたときはときめきましたよ。

我が家では、万が一の際に棚ごと倒れないよう、念のために、壁と床の設置面を粘着テープで固定しています。

他には、ガスコンロの脇の調味料スタンドとしても、おさまりがよかった！我が家のキッチンの幅58cmにシンデレラフィットでした。

あとは、洗面所に設置してもよき。二段に配置できると、倍の量が置けて助かっちゃいます。

フェイスマスク → 保湿剤 → コンタクトの洗浄液 → ヘアオイル → ボディクリームの順に並べておくの、お風呂上がりのケアがしやすくって、我ながら合理的〜。オススメです！

「コンロ奥隙間ラック」は使う人に応じて、いろんな使い方が楽しめるプロダクトだと思います。整理整頓を試みる際に、ぜひ投入してみて欲しい！

山崎実業(Yamazaki) コンロ奥 隙間 ラック ホワイト 約W58XD11XH19.5cm タワー コンロ奥カバー 奥に置くだけ ゴミや汚れをガード 4783 3,630円 Amazonで購入する PR PR 3,630円 楽天で購入する PR PR

Photo: 山田いせ

Source: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。