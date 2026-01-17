お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロが１７日までに更新されたお笑いコンビ「ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ」の石田明のＹｏｕＹｕｂｅチャンネルに出演した。

これまで数々スキャンダルを起してきた東ブクロだが「小学校、中学校まで遅刻、欠席１回もなかった。それなりに勉強もしてきた」と真面目な生徒だったという。しかし高校に入学しお笑いを目指そうと思い「お笑い芸人って真面目だとできないと思った。今の自分だと無理やんと思って、逆のことをやっていこう」と思ったと振り返った。

両親の教育が厳しかったこともあり、「よく縁を切ってきれてないな」と思うと感謝する。スキャンダルが報道されても親族の間では「あの子があんなことするワケない」と言ってくれていたという。

報道が事実だったため東ブクロはスキャンダルを風化させるため１年後に帰省。スキャンダルの話題にならないように３日間、全力で別の話題を振りまくったという。「（スキャンダルのことを）聞かれへんかった。よかったわ、これで帰れると思って玄関で靴履いてる瞬間にオカンが『あれ大丈夫なんか？』って聞かれた」と明かし、笑いを誘っていた。