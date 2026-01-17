ドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド FEILER（フェイラー）のギフトコンセプトショップ 「LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）」とグミキャンディブランド「HARIBO（ハリボー）」が、初めてコラボレーションしたアイテムを発売する。抽選の申し込みは1月29日（木）昼12時から実施される予定で、旗艦店・全国14店舗のラブラリー バイ フェイラーショップと公式オンラインショップで販売する。

同じドイツ生まれのLOVERARY BY FEILERとHARIBOが初コラボ！

今回は、同じドイツ生まれで100年以上の歴史を持つ世界的なグミキャンディブランド「ハリボー」のポップな世界観を掛け合わせたコラボが実現。特別デザインのハンカチやバッグ、ポーチなどのアイテムがお目見えする。

ゴールドベアのパッケージをモチーフにした「ハンカチ」（2970円）や、同じデザインを生かした「巾着」（7700円）、「バッグ」（1万3200円）が登場する。



グミキャンディのゴールドベアが並んだデザインは、イチゴ、リンゴ、オレンジ、ラズベリー、パイナップル、レモンの6種類のフレーバーに、イエローのドットを組み合わせた配色で、「ハンカチ」（2970円）、「ペンケース」（4950円）、「舟型ポーチS」（5500円）、「舟型ポーチM」（7150円）、「フラットポーチS」（6050円）、「フラットポーチM」（8250円）の7種がラインアップする。

HARIBO GOLDBEARS PACKAGE ハリボーゴールドベアパッケージ

HARIBO GOLDBEARS ハリボーゴールドベア

また、公式Instagramでは、コラボレーション記念のフォロー＆いいねキャンペーンが実施される。期間中に投稿にいいねした人の中から抽選で20人に、ハリボーデザインのハンカチが当たる。

コラボアイテムは、フェイラー銀座本店、フェイラー天神地下街店、郄島屋大阪店フェイラーショップ、全国14店舗のラブラリー バイ フェイラーショップ、フェイラー公式オンラインショップで一括抽選販売される。抽選申込期間は1月29日（木）昼12時から2月2日（月）午後4時59分まで。価格は税込み。