¡ØDREAM STAGE¡Ù¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥óÌò¤Ë¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Ê3¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤¬±é¤¸¤ë¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ÄÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤é
¡¡¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤¬±é¤¸¤ë¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥ó¤Ï¡¢¥ÉÉÏË³¤Ê´Ú¹ñ·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î½÷À¼ÒÄ¹¡£¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Ç¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤ËÂç¶â¤ò¤Ä¤®¹þ¤à¤¬¡¢Í¥½¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤òÂç¼ê»öÌ³½ê¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ö»Ä¤êÊª¡×¤Î7¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¤¿NAZE¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¸µÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£ÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¡£Á°¸þ¤¤Ç»þ¤Ë¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¼Â¤Ï°¦¾ð¿¼¤¯¶¯¤¤½÷À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¶È³¦¡£¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¡È¸µ¡ÉÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸¤Ë¤è¤ëNAZE¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
