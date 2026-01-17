関根勤、『サニー・カリフォルニア』から乗り換えた約40年前のホンダ“名車”に感動 幼かった娘・麻里とのほっこり話も
タレントの関根勤（72）が、きょう17日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。大学時代は自動車部に所属するなど、実は車にも造詣が深い関根が“愛車遍歴”を振り返りつつ、愛娘・関根麻里さんとの父娘エピソードもたっぷり披露する。
【最新番組カット】関根勤が感動した当時の先進装備満載…約40年前のホンダ“名車”の内装
報番組「ぎんざNOW！」の素人企画から勝ち上がり、芸能界入りした関根。当時は「ラビット関根」の芸名で活動したが、師匠でもある萩本欽一のある一言が発端で、改名のドタバタ騒動に。また、“コサキン”の愛称で知られる小堺一機とのコンビについても語る。
27歳で手にした日産『サニー・カリフォルニア』は、関根さんのカーライフに強烈なトラウマを残した車種だ。「ステーションワゴンに憧れたのよ」と、サイドのウッドパネルが特徴的な1台だったが、ある日まだ結婚前だった妻とのドライブで、屈辱的な出来事が。「碓氷峠を走ったらさ…」「それがトラウマになっちゃって…」。「都内は快適だったんだけど…」と言いつつ、その後の車選びに大きな影響を及ぼしたワケは。
そして番組には、8年半乗ったという『サニー・カリフォルニア』の後に購入したホンダのセダンが登場。「大好きだった」と関根が語る同車は、1985年にフルモデルチェンジし、「日本カー・オブ・ザ・イヤー」も受賞した名車。2000cc、リトラクタブルライト、オートマ、パワーステアリングといった装備に、「テクノロジーの進化、素晴らしい」と感動していたという。
そんな同車では、まだ小さかった麻里を乗せてのドライブも振り返る。「麻里がぐずったら車ででかけていた」と言い、駐車場に戻ってきてからのほっこりパパエピソードに、思わずおぎやはぎも笑顔に。今は孫を溺愛するじいじになり、“孫活”に勤しむ様子も赤裸々に告白する。
