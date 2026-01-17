¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¡G1Á´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡ÛÄê¾¾Í¦¼ù¡¡´°àúÆ¨¤²¤ÇG1½éV¡¡Íè½Õ¤ÎÃÏ¸µSG¥¥Ã¥×³ÍÆÀ
¡¡2026Ç¯ºÇ½é¤ÎG1¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï17Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Äê¾¾Í¦¼ù¡Ê24¡áº´²ì¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ10¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ1Ãå¡£G1½éÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¡ÊSG¤Ï2024Ç¯5·î26Æü¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡áÂ¿ËàÀî¡á¤ÇÍ¥¾¡¡Ë¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é¤Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊÍèÇ¯3·î23¡Á28Æü¡Ë¤ÎÍ¥Àè½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2Ãå¤ËµÈÅÄÍµÊ¿¡¢3Ãå¤ÏÊ¿ËÜ¿¿Ç·¤¬Æþ¤ê¡¢3Ï¢Ã±¡ã1¡ä¡ã5¡ä¡ã6¡ä¤Ï2760±ß¡Ê13ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÄê¾¾¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£1¼þ¥Þ¡¼¥¯¤Ï´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íè½Õ¤ÎÃÏ¸µSGÍ¥Àè½Ð¾ì¸¢¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÊø¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ê¥º¥à¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÊ³µ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª6Æü´Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï97²¯2803Ëü6300±ß¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î80²¯±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£