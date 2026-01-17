『ばけばけ』日本滞在記完成パーティーを開く 第76回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第76回（19日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、山橋薬舗の別室に隠れていたヘブン（トミー・バストウ）を、トキ（高石あかり）はついに見つける。ヘブンは……西洋料理を味わっていた。山橋（柄本時生）がシェフとして料理をふるまう山橋西洋料理店にヘブンはコソコソ通っていたのだった。錦織（吉沢亮）との打ち合わせとウソをつかれ、さらに自分の料理は食べず西洋料理を味わうヘブンに、トキは怒り心頭。どうする、ヘブン！？
今回は、ついにヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記が完成する。トキ（高石あかり）は、司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、錦織（吉沢亮）とヘブンの日本滞在記完成パーティーを開く。パーティーでは山橋（柄本時生）が西洋料理をふるまい、司之介とフミは、はじめての西洋料理やワインに驚きつつも楽しむ。そこに、前回のヘブンさん引っ越しの記事で味を占めた梶谷（岩崎う大）が、ひょっこり現れる。
