【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 1−1（PK：4ー2）U-23ヨルダン代表（日本時間1月16日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

【映像】世界衝撃！奇跡の「逆回転PK」

U-23日本代表のFW道脇豊（ベフェレン／ベルギー）が決めた“漫画のようなPK”が、国境を越えて大きな反響を呼んでいる。

U-23日本代表は1月16日にAFC U23アジアカップ準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦。1−1のまま延長戦でも決着がつかず、運命のPK戦へと突入した。世界中で話題となっているのは、日本がリードして迎えた2人目だ。

キッカーの道脇は冷静に間合いを取り、右足でゴール左隅を狙う。しかし、このシュートは相手GKアブデル・ラフマン・スレイマンに完全に読まれて手で弾かれてしまう。会心のセーブを見せたアブデル・ラフマンは、すぐさま立ち上がり、力強いガッツポーズを見せた。

だが、ドラマはここからだった。弾かれたボールは高く舞い上がると、強烈な逆回転がかかったまま落下。アブデル・ラフマンが喜びに浸り、ボールから目を離している背後で、ボールは生き物のようにゴールラインを割ってしまったのだ。

「信じられないPKだ」の声も

物理法則を無視したかのような軌道と、天国から地獄へ突き落とされたアブデル・ラフマンのコントラスト。この滅多に見られない珍事のシーンはSNS上で拡散されると、瞬く間に海外のサッカーファンの目にも留まることとなった。

動画を見た海外ファンからは、「信じられないPKだ」「なんてことだ」「なんてPKだ」「まるでジョークだ」といった驚愕の声が殺到。さらに、油断してしまったGKに対しては「GKはマジで恥ずかしい」「GKにとっては悪夢だ」「GKは良い教訓になったな」「早まって喜んではいけない」「最後までボールを見ないとね」といった辛辣かつ教訓めいたコメントが相次ぎ、「歴史的な珍シーン」という声も上がった。

この珍PKで流れは完全に決した。日本はその後のキッカーも全員が成功し、最後はGK荒木琉偉（ガンバ大阪）が相手の4人目を止めて勝負あり。運も味方につけた日本が、激闘を制してベスト4進出を決めた。

なお、日本は1月20日の準決勝で、オーストラリアvs韓国（日本時間1月18日）の勝者と対戦する。

（ABEMA de DAZN／AFC U23アジアカップ）

