【ゴジュウジャー】第46話「果てなき青春！これが真のパリピ道！」あらすじ 指輪争奪戦トーナメント開催 禽次郎と角乃が戦う
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第46話「果てなき青春！これが真のパリピ道！」が18日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第46話「果てなき青春！これが真のパリピ道！」予告
ついにすべての指輪がゴジュウジャーたちのもとに集まったが、願いをかなえられるのは1人だけ。そのため6人は、ゴジュウジャー内指輪争奪戦トーナメントをすることにし、最初に戦うのは禽次郎（松本仁）と角乃（志田こはく）に決まった！
しかし、いざ戦う前に禽次郎は、「真のパーリーピーポーになるって結局なんなんだ!?」と、自分の願いについて考えだす。そんな彼の悩みを、Mr.シャイニングナイフ＆Mrs.スイートケーク（声：杉田智和／上田麗奈）は解決しようとするが…!?
一方、厄災の力を手に入れたファイヤキャンドル（三本木大輔）は、“ある決意”をして動き出す…！
