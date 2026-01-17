第31回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会（18日号砲、広島）の大会前日の区間エントリーが17日に発表された。箱根駅伝で青学大を3連覇に導いた“シン・山の神”黒田朝日（21）が出身の岡山の3区に。また世界陸上マラソン代表・吉田祐也（28、GMOインターネットグループ）が埼玉7区、アンカーに名を連ねた。長野県が大会4連覇中。

平和記念公園前をスタート、フィニッシュとする7区間、48.0kmのコース。1、4、5区を高校生、2、6区を中学生、3、7区を社会人・大学生が走ることが決まっている。

【第1区】7.0km 平和記念公園前 〜 広電井口駅東

【第2区】3.0km 広電井口駅東 〜 海老園交差点

【第3区】8.5km 海老園交差点 〜 宮島口ロータリー

【第4区】5.0km 宮島口ロータリー 〜 JR前空駅東(廿日市市大野)折り返し 〜 JR阿品駅南

【第5区】8.5km JR阿品駅南 〜 広島工大高前

【第6区】3.0km 広島工大高前 〜 草津橋

【第7区】13.0km 草津橋 〜 平和大通り、城南通り経由 〜 平和記念公園前

【区間エントリー一覧】

■北海道

1区/吉田星（東海大札幌高）

2区/菅原篤志（北海道ハイテクACA）

3区/大杉亮太朗（山梨学院大）

4区/安田塙史（白樺学園高）

5区/林柚杏（札幌山の手高）

6区/藤井健登（札幌真駒内中）

7区/廣田陸（帝京大）

■青森

1区/工藤優唯（青森山田高）

2区/山粼陽太（TeamS）

3区/神直之（北星病院）

4区/兼平涼太郎（八学光星高）

5区/山本悠悟（青森山田高）

6区/鎌田蓮士（東英AC）

7区/郄須蓮（国士舘大）

■岩手

1区/古川陽樹（盛岡大附高）

2区/和井内海聖（盛岡土淵中）

3区/小袖英人（Honda）

4区/山田陸（一関学院高）

5区/森松彩夢（一関学院高）

6区/山本哲平（滝沢南中）

7区/鈴木天智（東海大）

■宮城

1区/鈴木大翔（仙台育英高）

2区/佐藤駿多（錦ケ丘中）

3区/大濱逞真（大東文化大）

4区/若林司（仙台育英高）

5区/菅野元太（仙台育英高）

6区/佐藤迅（八乙女中）

7区/山平怜生（MABP）

■秋田

1区/川越泰斉（秋田工高）

2区/横山晃太郎（潟上天王南中）

3区/中川雄太（MABP）

4区/草名木煌希（秋田工高）

5区/猪俣歩翔（秋田工高）

6区/小坂祥太朗（横手南中）

7区/佐藤宏亮（中央大）

■山形

1区/後藤颯星（酒田南高）

2区/竹田圭吾（白鷹中）

3区/東海林宏一（NDソフト）

4区/郄橋和（酒田南高）

5区/古川一琉（酒田南高）

6区/丹治尊（山形十中）

7区/下條乃將（NDソフト）

■福島

1区/増子陽太（学法石川高）

2区/郄橋亜玖吾（いわき秀英中）

3区/谷中晴（駒澤大）

4区/保芦摩比呂（学法石川高）

5区/栗村凌（学法石川高）

6区/熊谷誓人（中央台北中）

7区/山口智規（早稲田大）

■茨城

1区/五十嵐新太（水城高）

2区/星野真輝（春日学園中）

3区/小柴裕士郎（東京国際大）

4区/白石陽紀（水戸葵陵高）

5区/丸山堪大（鹿島学園高）

6区/郄橋頼翔（緑岡中）

7区/山谷昌也（ロジスティード）

■栃木

1区/千野根友輝（作新学院高）

2区/遅澤友海（矢板中）

3区/荻野桂輔（日本体育大）

4区/添田倖斗（那須拓陽高）

5区/中村龍堂（佐野日大高）

6区/野本琉樹哉（大田原中）

7区/梶谷瑠哉（SUBARU）

■群馬

1区/武川航也（東京農大二高）

2区/金子和樹（伊勢崎一中）

3区/帰山侑大（駒澤大）

4区/岩澤翼希（樹徳高）

5区/竹林大輝（東京農大二高）

6区/塚本優生（高崎塚沢中）

7区/青木瑠郁（國學院大）

■埼玉

1区/大江秀弥（春日部高）

2区/齋藤駿（鶴ヶ島藤中）

3区/宇田川瞬矢（青学大）

4区/大藪遙斗（東京農大三高）

5区/栗林凛太朗（花咲徳栄高）

6区/逸見明駿（川越西中）

7区/吉田祐也（GMOインターネットグループ）

■千葉

1区/松尾航希（市立船橋高）

2区/石橋謙（松戸四中）

3区/鈴木琉胤（早稲田大）

4区/上杉敦史（八千代松陰高）

5区/山脇一徹（西武台千葉高）

6区/岡良暁（我孫子中）

7区/羽生拓矢（トヨタ紡織）

■東京

1区/山田莉生（拓大一高）

2区/溝部幸太（南千住二中）

3区/迎暖人（東洋大）

4区/寺内頼（拓大一高）

5区/木村悠未（拓大一高）

6区/今泉泰司（城北AC）

7区/佐藤有一（青学大）

■神奈川

1区/畑中蓮（相洋高）

2区/直江星矢（秦野西中）

3区/平島龍斗（日本体育大）

4区/小島大輝（東海大相模高）

5区/冨樫宙大（東海大相模高）

6区/真鍋玲（大和中）

7区/辻原輝（國學院大）

■山梨

1区/佐藤新太（山梨学院高）

2区/田邊瑛都（塩山中）

3区/市川大世（中央学院大）

4区/鴨作大夢（東海大甲府高）

5区/朝倉悠羽（山梨学院高）

6区/古屋佑樹（甲西中）

7区/柴田大輝（富士山GX）

■新潟

1区/丸山展（中越高）

2区/近藤嶺（新潟五十嵐中）

3区/松岡竜矢（Kao）

4区/佐藤悠斗（中越高）

5区/星野愁（中越高）

6区/込田泰成（小千谷中）

7区/山崎丞（日本体育大）

■長野

1区/赤坂直人（佐久長聖高）

2区/齋藤空澄（真田クラブ）

3区/伊藤大志（NTT西日本）

4区/林和輝（佐久長聖高）

5区/酒井崇史（佐久長聖高）

6区/𠮷川銘二（千曲坂城クラブ）

7区/花岡寿哉（東海大）

■富山

1区/森田陽斗（高岡向陵高）

2区/中田蒼空（平中）

3区/鈴木大貴（YKK）

4区/氷見練之介（富山商高）

5区/堀快晴（高岡向陵高）

6区/村瀬陸（MT.SUPOLA）

7区/山森龍暁（YKK）

■石川

1区/河端亮介（遊学館高）

2区/早川陽基（浅野川中）

3区/中西大翔（旭化成）

4区/福岡慶太朗（金沢学院大附高）

5区/山下昊馬（遊学館高）

6区/桜井遼（金沢学院中）

7区/野崎健太朗（順天堂大）

■福井

1区/家光応輔（美方高）

2区/越出健吾（大野市陽明中）

3区/斎藤将也（城西大）

4区/山口翼（鯖江高）

5区/西野寛太郎（美方高）

6区/中村駿斗（美浜中）

7区/上山詩樹（専大）

■静岡

1区/佐藤瑞城（浜松日体高）

2区/関響佑（清水中）

3区/野中恒亨（國學院大）

4区/内海理稀（島田高）

5区/竹下諒（浜松日体高）

6区/浅田來輝（函南RC）

7区/西澤侑真（トヨタ紡織）

■愛知

1区/大沼光琉（豊川高）

2区/尾田祥太（岡崎南中）

3区/田島駿介（日本体育大）

4区/吉村竜友健（豊川高）

5区/鈴木富大（愛知高）

6区/佐藤大河（守山中）

7区/平松享祐（青学大）

■三重

1区/古川爽太郎（伊賀白鳳高）

2区/前田心璃（磯部中）

3区/西山雄介（トヨタ自動車）

4区/中出智文（稲生高）

5区/廣瀬聡真（稲生高）

6区/川村優月（川越中）

7区/川瀬翔矢（NTN）

■岐阜

1区/久保俊太（美濃加茂高）

2区/中嶋乾成（岩野田中）

3区/織橋巧（創価大）

4区/長尾優汰（美濃加茂高）

5区/日古見那由他（高山西高）

6区/足立龍星（ROBLE）

7区/熊粼貴哉（大塚製薬）

■滋賀

1区/田島主税（滋賀学園高）

2区/本庄瑛太（竜王中）

3区/安原太陽（Kao）

4区/鈴木佑岳（滋賀学園高）

5区/河合芳倖（水口東高）

6区/勝瀬琉生（彦根東中）

7区/安原海晴（駒澤大）

■京都

1区/稲垣翔馴（洛南高）

2区/近藤潤（嵯峨中）

3区/並川颯太（中央大）

4区/岸本晟（京都外大西高）

5区/耼原将大（京都外大西高）

6区/菊本瑛太（若浦中）

7区/西研人（大阪ガス）

■大阪

1区/田村幸太（関西創価高）

2区/樋上琉聖（ドリームアスリート）

3区/佐野颯人（武蔵野学院大）

4区/平沼大晴（興國高）

5区/田畑里空（関大北陽高）

6区/堀陽太（杉中）

7区/小林歩（SUBARU）

■兵庫

1区/新妻遼己（西脇工高）

2区/佐藤颯流（宝殿中）

3区/長嶋幸宝（旭化成）

4区/新妻昂己（西脇工高）

5区/藤岡孝太郎（須磨学園高）

6区/石塚勇輝（神吉中）

7区/藤田大智（中央大）

■奈良

1区/飯干颯大（智辯カレッジ高）

2区/椿本凌久（下市陸上クラブ）

3区/中原優人（NTN）

4区/松山怜平（奈良育英高）

5区/原田眸矢（智辯カレッジ高）

6区/田合世奈（奈良学園中）

7区/滝本朗史（神奈川大）

■和歌山

1区/西岡健人（智辯和歌山高）

2区/山崎友善（海南中）

3区/上野山拳士朗（青学大）

4区/前川瑛伸（和歌山北高）

5区/下向奏介（和歌山北高）

6区/増元志斗（湯浅中）

7区/三原涼雅（神奈川大）

■鳥取

1区/本田桜二郎（鳥取城北高）

2区/土橋一輝（鳥取大附中）

3区/大下智矢（順天堂大）

4区/末永琉海（鳥取城北高）

5区/村上遵世（鳥取城北高）

6区/山下宗真（久米中）

7区/臼井健太（マツダ）

■島根

1区/遠藤光基（平田高）

2区/佐古隼磨（松江一中）

3区/田原匠真（山梨学院大）

4区/石川幸輝（益田東高）

5区/今岡悟志（平田高）

6区/沙魚川晴輝（出雲斐川東中）

7区/岩田拓海（JFEスチール）

■岡山

1区/首藤海翔（倉敷高）

2区/伊折駿希（倉敷南中）

3区/黒田朝日（青学大）

4区/山下陽音（倉敷高）

5区/北村海智（倉敷高）

6区/中村曹獅（さくら走練）

7区/池田勘汰（中国電力）

■広島

1区/土間董哉（世羅高）

2区/栗栖悠人（大門中）

3区/伊豫田達弥（富士通）

4区/中西雄也（世羅高）

5区/新見春陽（世羅高）

6区/水戸拓真（坂中）

7区/中島大就（中国電力）

■山口

1区/山下大知（高川学園高）

2区/久野陽向（富田中）

3区/野村颯斗（中国電力）

4区/大茺康瑛（宇部鴻城高）

5区/平尾洸太觔（宇部鴻城高）

6区/三宅悠斗（山口大内中）

7区/高山豪起（國學院大）

■香川

1区/三谷大輝（英明高）

2区/川下凛久（土庄中）

3区/夏見虹郎（日本体育大）

4区/森川恭丞（小豆島中央高）

5区/山本洋輝（四学香川西高）

6区/立石悠真（香大附坂出中）

7区/木山達哉（マツダ）

■徳島

1区/小郷紘矢（徳島科学技術高）

2区/佐賀湊（三野中）

3区/梅崎蓮（大塚製薬）

4区/尾池駿一（城ノ内中等高）

5区/由井蓮（つるぎ高）

6区/吉田彪成（小松島中）

7区/國行麗生（大塚製薬）

■愛媛

1区/梅木新太（松山商高）

2区/松尾秀晟（西条南中）

3区/千守倫央（大塚製薬）

4区/三好悠太（宇和高）

5区/白石慎治（宇和高）

6区/二宮海哩（愛媛RA）

7区/丹柊太郎（専大）

■高知

1区/山本聖也（高知農高）

2区/前田諭璃（芸西中）

3区/田辺真咲（国士舘大）

4区/濱口碧月（高知農高）

5区/公文翔太（高知農高）

6区/新開天斗（中村西中）

7区/郄石樹（國學院大）

■福岡

1区/松尾翼（飯塚高）

2区/出田隆之助（中京中）

3区/漆畑瑠人（安川電機）

4区/内瑛太（福岡一高）

5区/世利雄太（福岡一高）

6区/渕田凛乃助（沼中）

7区/山本歩夢（旭化成）

■佐賀

1区/今村仁（鳥栖工高）

2区/馬場奏輔（三日月中）

3区/上野裕一郎（ひらまつ病院）

4区/辻竜乃介（鳥栖工高）

5区/川副剛煌（鳥栖工高）

6区/野下遼眞（鳥栖RC）

7区/荻久保寛也（ひらまつ病院）

■長崎

1区/内田涼太（鎮西学院高）

2区/隈本虎次郎（小長井中）

3区/小林大晟（三菱重工）

4区/百田好希（鎮西学院高）

5区/黒岩蘭太朗（長崎日本大高）

6区/戸川心聖（魚目中）

7区/守屋和希（三菱重工）

■熊本

1区/田中允紳（九州学院高）

2区/山本悠斗（天水中）

3区/鶴川正也（GMOインターネットグループ）

4区/園木縁（熊本工高）

5区/門間蒼大（九州学院高）

6区/山田晄雅（西合志中）

7区/黒木陽向（創価大）

■大分

1区/豊川滉大（大分東明高）

2区/河野暖希（大分三重中）

3区/小野知大（GMOインターネットグループ）

4区/平野遥斗（大分東明高）

5区/竹宮流星（大分東明高）

6区/矢野功一郎（サザンカRC）

7区/松井一（帝京大）

■宮崎

1区/藤井雄大（宮崎日大高）

2区/平田穣士（高岡中）

3区/佐藤愛斗（青学大）

4区/蒲生悠（宮崎日大高）

5区/赤粼海太（小林高）

6区/秋月祐人（宮崎大淀中）

7区/土方英和（旭化成）

■鹿児島

1区/常田励羽（鹿児島実高）

2区/小川泰生（帖佐中）

3区/飯田翔大（青学大）

4区/林川維伸（鹿児島城西高）

5区/米永侑悟（鹿児島工高）

6区/橋口太賀（高山中）

7区/玉目陸（順天堂大）

■沖縄

1区/杉本拓海（那覇西高）

2区/小那覇千輝（今帰仁中）

3区/池間凛斗（順天堂大）

4区/田嶋大碁（那覇西高）

5区/藤田航哉（北山高）

6区/川満悠太郎（豊崎中）

7区/嘉数純平（國學院大）