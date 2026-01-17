¡ÚU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬Á´¾¡¤Î²÷¿Ê·â¡¦±äÄ¹¤ÇUAE¤Ë¾¡Íø¡¡ÆüËÜ¤Ï¥è¥ë¥À¥ó·âÇË¤Ç¥µ¥¦¥¸Âç²ñ¤ÏÃæÅìÀª¤¬¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔÂà
¡þAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×(¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢6Æü¡Á24Æü)
¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¤Ë½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÂÐUAE¡¢ÆüËÜÂÐ¥è¥ë¥À¥ó¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎAÁÈ¤ò3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤·¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¡¢BÁÈ2°ÌÄÌ²á¤ÎUAE¤ÈÂÐÀï¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢UAE¤ËÌÔ¹¶¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÆÀÅÀ¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏÁ°È¾39Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÄã¤¤¥¯¥í¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬ÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸åÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È62Ê¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¸å¤í¸þ¤¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î6Ê¬¸å¡¢UAE¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡¢±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È±äÄ¹11Ê¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤¦¤ÈºÆ¤Ó¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬UAE¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î´Ö¤ò¤¹¤êÈ´¤±¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë°ìÄ¾Àþ¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï3-2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ2018Ç¯¤Î½àÍ¥¾¡°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿BÁÈ1°ÌÄÌ²á¤ÎÆüËÜ¤ÈAÁÈ2°ÌÄÌ²á¤Î¥è¥ë¥À¥ó¤ÎÂÐ·è¤âÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¡¢1-1¤Ç»î¹ç¤ÏPKÀï¤ËÆÍÆþ¡£GK¡¦¹ÓÌÚÎ°°ÎÁª¼ê¤¬2²ó¹¥¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¡¢ÆüËÜ¤¬PKÀï¤ò4-2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÃæÅìÀª¤¬¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔÂà¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£»Ä¤ë¥«¡¼¥É¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂÐÃæ¹ñ¤È¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂÐ´Ú¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦½à¡¹·è¾¡¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É
ÆüËÜ 1-1(PK4-2) ¥è¥ë¥À¥ó
¥Ù¥È¥Ê¥à 3-2(±äÄ¹) UAE
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢-´Ú¹ñ
¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó-Ãæ¹ñ