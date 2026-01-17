Snow Man目黒蓮（28）が、16日放送のTBS系列「ドラマでクイズ！THE切り抜き」（午後8時）に出演。セリフ覚えの良さを披露した。

VTRで出演した目黒は「ドラマの自身のセリフを正確に覚えているか」にチャレンジ。仕切り役の平成ノブシコブシ吉村崇（45）に「一言一句正確に解答していただきます」と言われると、「一言一句ですか？一文字もダメですか？」と聞き返す。

吉村が「一文字もダメです。いやいやそこは…」と突き返すが、「一文字くらい…」と静かに抵抗。吉村に「雰囲気で書かれちゃったらよくない」と言われ、「わかりました」と納得した様子。

吉村が「どうでしょうか、セリフ覚えは」と質問。目黒は「セリフ覚えはいい方だと思います」と答えた。続けて吉村が「セリフが入って、抜けるのは早い？」と聞くと、「早いです」。すると吉村に「じゃあ絶対無理じゃないですか」とツッコまれて苦笑い。

問題のセリフは23年のドラマ「トリリオンゲーム」から。「俺みたいな口とハッタリで世渡りするやつ」を正解した。゛口とハッタリで世渡り゛が伏せられていたが、正確に答えた。出題直後に「やっべ…」と不安を漂わせていた目黒だったが、「なんとなく自分の中に残っているものを呼び起こして、ようやくたどりついた」と話した。