浜崎あゆみ、2度のインフルエンザ罹患で「未だ回復しておりません」点滴中の様子公開 多忙な年末回顧「身体は悲鳴を上げてた」
【モデルプレス＝2026/01/17】歌手の浜崎あゆみが1月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。点滴中の姿を公開した。
【写真】インフル2度罹患の47歳歌姫「寝込んでまして」点滴中の最新ショット公開
1月9日、家族全員で2度目のインフルエンザに罹患したことを報告していた浜崎。この日は「実はあてくし未だ回復しておりませんで寝込んでまして ながっ！」と現在も体調不良が続いていることを明かし、点滴中の様子を公開した。
続けて「年末あたりから一気に押し寄せてきた色々な色々でキャパ超えてたけど気力のみでなんとかやってたんだろなー。身体は悲鳴を上げてたんですな」と多忙だった年末を回顧。「でも今日のジャッキーイチオシ最強点滴で私は大復活の予定でする 配信もうちょいだけ待っててね！」とファンにメッセージを送り「あー早く筋トレしたい」と、インフルエンザのため延期していたライブ配信にも触れ、体調回復に意欲を見せている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】インフル2度罹患の47歳歌姫「寝込んでまして」点滴中の最新ショット公開
◆浜崎あゆみ、点滴中の最新ショットを公開
1月9日、家族全員で2度目のインフルエンザに罹患したことを報告していた浜崎。この日は「実はあてくし未だ回復しておりませんで寝込んでまして ながっ！」と現在も体調不良が続いていることを明かし、点滴中の様子を公開した。
◆浜崎あゆみ「身体は悲鳴を上げてた」多忙な年末を振り返る
続けて「年末あたりから一気に押し寄せてきた色々な色々でキャパ超えてたけど気力のみでなんとかやってたんだろなー。身体は悲鳴を上げてたんですな」と多忙だった年末を回顧。「でも今日のジャッキーイチオシ最強点滴で私は大復活の予定でする 配信もうちょいだけ待っててね！」とファンにメッセージを送り「あー早く筋トレしたい」と、インフルエンザのため延期していたライブ配信にも触れ、体調回復に意欲を見せている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】