エクセルの新グロス登場♡むっちり厚膜仕上げのパンプフルドロップ

ぷるんとした立体感とツヤを同時に叶えたい。そんな願いに応えてくれる新作が、エクセルから登場します。2026年1月13日発売の「パンプフルドロップ」は、むっちり厚膜ボリューム仕上げ*を叶える美容液グロス。キャンディーのような透明感と、リップケア発想の処方で、見た目もつけ心地も満足感たっぷりです。ナチュラル派からトレンド感を楽しみたい人まで、毎日のリップメイクに寄り添う注目アイテムです♡

むっちり厚膜を叶える秘密

「パンプフルドロップ」は、チューブタイプならではの厚みあるテクスチャーが最大の特長。縦じわを自然にカバーし、ぷるんとした立体的な唇を演出します。

メントール(清涼成分)配合で、心地よい使用感も魅力。さらにヒアルロン酸1、ペプチド2、シアバター3、ワセリン(すべて保湿)を配合し、うるおいを閉じ込めて乾燥や荒れを防ぎます。

ほんのり発色で使いやすい全4色

カラーは、透明感のあるクリア発色が楽しめる全4色展開。

FD01アプリコットジュレは、ほてったような血色感のコーラル。FD02ピーチデューは、ピュアであどけないピーチピンクでイチオシカラー。FD03マンゴーグラッセは、軽やかでジューシーなオレンジ。

FD04ソーダホリックは、オーロラパール入りのクリアブルーで、かつて“売れすぎて再販を繰り返した”幻の限定品「リップケアオイルLO05(アイシーダズル)」を彷彿とさせます※現在は販売しておりません。

1本でも重ねても楽しめる

これ1本で透明感のあるつるんとした唇に仕上げるのはもちろん、口紅の上から重ねてもOK。指にたっぷり取って重ねれば、超厚塗りのぷっくり唇も楽しめます。

斜めカットのチューブは唇にフィットしやすく、拭き取れて衛生的に使えるのも嬉しいポイントです♪

※発売日はメーカー出荷日となります。購入可能日は各店舗により異なります。

※2025年12月23日よりエクセル公式オンラインショップ、12月26日よりロフト、2026年1月6日よりAmazonにて先行販売しています。

*メイクアップ効果による

*1ヒアルロン酸Na

*2パルミトイルトリペプチド－1

*3シア脂

毎日の唇に、ツヤとケアを

エクセルの「パンプフルドロップ」は、メイクアップ効果とリップケアを両立した新感覚グロス。ほんのり色づくクリアな発色で、シーンを選ばず活躍してくれます。

単品使いでも重ね使いでも楽しめるから、ポーチに1本あると心強い存在。ジューシーで華やかなツヤ感を、毎日のリップメイクに取り入れてみてはいかがでしょうか♡