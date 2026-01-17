アイドルゴルファー・菅沼菜々、“ドレス姿”でファン500人を魅了！

女子プロゴルファー・菅沼菜々が1月17日、都内でファンミーティング「すが沼ななに沼っちゃう？」を開催した。オフシーズンの恒例イベントは今年で3回目。

前売りチケットは即完売！500人近くのファンが大盛り上がり

S席からB席まで用意された前売りチケットは発売後まもなく完売。約500人近いファンが会場を埋めた。

ステージに姿を現した菅沼は、白を基調としたドレス姿。AKB48の楽曲を中心に歌とダンスを披露すると、客席は立ち上がり、ペンライトが一斉に揺れた。「来てくださっている、すべての人が幸せになれるように頑張るので、最後の最後まで瞬き禁止でよろしくお願いします！」。

笑顔で語りかけると、会場からは大きな拍手と歓声が上がった。ステージと客席の距離の近さも、このファンミーティングならではの魅力だ。

2026年の目標についても語る

菅沼菜々プロは、国内女子ツアー通算3勝で、昨年は「パナソニックオープン」で優勝している。また、昨年末にアース製薬とスポンサー契約を結んだことを発表。

ドレス姿からゴルフウェアに着替えたトークセッションにおいて、2026年の目標としては「EARTH MONDAMIN CUP」で優勝を挙げていた。会場のカメリアヒルズカントリークラブについては「難しいゴルフ場」と漏らしていたが、「名誉のために優勝する」と意気込んだ。

ツアープロとして確かな実績を積み重ねる一方で、菅沼は表現の場をゴルフコースの外にも広げている。2月18日にはCDデビューを控えるという。

競技とエンターテインメント、どちらも全力で取り組む姿勢が、ファンの心を惹きつけているのだろう。