劇場版『僕の心のヤバイやつ』世界26ヶ国での上映決定 挿入歌にこはならむ、あたらよ
劇場版『僕の心のヤバイやつ』（2月13日公開）完成披露舞台あいさつが17日、都内で行われ、主人公・市川京太郎を演じる堀江瞬、ヒロイン・山田杏奈を演じる羊宮妃那、赤城総監督が登壇。本作が世界26ヶ国で上映され、挿入歌を「こはならむ」と「あたらよ」が担当することが発表された。
【写真】制服姿で登壇した堀江瞬＆羊宮妃那、引率の先生のような赤城総監督
本作は、「マンガクロス」（秋田書店）連載中の漫画が原作で、「このマンガがすごい！」オトコ編で、2年連続ランクインを果たし、次にくるマンガ大賞2020Web マンガ部門でも1位を獲得するなどの話題作。陰キャ少年の市川と、美少女だけど天然で愛されキャラの山田が繰り広げる青春ラブコメディーで、累計発行部数は700万部を突破している。テレビアニメ第1期が2023年、第2期が24年に放送された。
劇場版ではテレビアニメシリーズを再編集した物語に加え、第2期のその後―“京太郎の姉・香菜のライブシーン”や、“市川と山田のあの瞬間”が完全新作映像で描かれる。
この日は、最新情報としてアメリカ、フランス、イタリア、ドイツ、メキシコなど日本を含む世界26ヶ国・地域で公開されることが解禁。
また、挿入歌はこはならむ「神様の秒針を壊した」、あたらよ「春となり」に決定。あたらよからはコメント映像も寄せられた。ひと足先に本作を観た堀江は「ぴったりの神曲」、羊宮は「僕ヤバ帰ってきたー！っていう感じです」とコメント。
さらに、テレビアニメ1期・2期のエンディングテーマも担当したこはならむがサプライズで登場し、「神様の秒針を壊した」を披露した。目元は花で覆われていたが、歌唱後に起こった拍手に「ずっと足が震えていて、みなさんの表情も見えているんですけど、温かい空間でした。ありがとうございました」と頬をほころばせていた。
