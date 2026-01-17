第1子妊娠を公表した女優のトリンドル玲奈（33）が16日、自身のインスタグラムを更新。妊娠7カ月に入ってすぐの頃のふっくらしたおなかも目立つミニスカコーデを披露した。

「妊娠7ヶ月に入ってすぐくらいの私服」とつづり、ミニスカートコーデを披露。「@brandymelvilleusa のスウェットパンツばかり履いていたのだけど ミニスカートコーデがしたくて @uniqlo_jp でXLサイズのスカートを購入」と明かした。

「アウターもユニクロで、こちらもXLサイズだったかな？ とにかく軽くて、秋ごろからすごく寒い日以外は本当によく着てました」とトリンドル。「タイツは、西松屋でマタニティパジャマを買うついでに 柔らかい生地のマタニティタイツを購入して、足元は @standoil のフラットシュー」とした。

「今はもうミニスカートも入らなくなっちゃいましたが…また最近のも載せます」と記した。

トリンドルと山本は24年1月19日に結婚。純白のドレスを身にまとい、2人で寄り添うウエディング写真を投稿とともに「私事ではございますが、俳優の山本直寛さんと結婚いたしました」とインスタグラムで結婚を報告。今月14日、「お腹に小さな命を授かりました」とおなかに手を当てたショットを投稿。「今は出産を目前に控え、ドキドキしていますが、あたたかく見守っていただけたらうれしいです」としていた。