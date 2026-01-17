埼玉県宮代町は１４日、町内の公設宮代福祉医療センター「六花（りっか）」の介護老人保健施設で、入所者１１人に対する虐待があったと発表した。

２０１９年から虐待が常態化していたことも認定し、運営する公益社団法人「地域医療振興協会」に対し、今月末までに改善計画を提出するよう求めた。

町健康介護課によると、虐待を認定したのはセンターの３０〜４０歳代の男性職員４人だ。昨年４月以降、７５歳以上の入所者１１人への食事介助の際、指示通りに体を動かさなかったとして「もう食べなくていい」と強い口調で言って食事を制限したり、「気持ち悪いから（職員を）見ないで」と暴言を吐いたりした。ベッドから車いすに移す時に、乱暴に扱ったこともあったという。

１１人はいずれも要介護１〜５で、認知症の人も含まれていた。

昨年１１月、町に通報があり、町が高齢者虐待防止法に基づき立ち入り調査などをした結果、職員４人について身体的、心理的、性的な虐待行為が確認された。１９年から入所者への暴言や不適切な介護などが行われ、虐待が常態化していると結論づけた。

センターは公設民営で、介護老人保健施設と診療所を併設する。０３年度の開設当時から同協会が管理・運営している。